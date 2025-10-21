Rottamazione quinquies 2026: guida completa alla nuova pace fiscale

La nuova rottamazione delle cartelle entra nella manovra 2026. Si tratta della ‘rottamazione quinquies’ e segna la quinta edizione della definizione agevolata dei debiti con il Fisco. L’obiettivo, come spiegato dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, è “aiutare chi ha dichiarato ma non è riuscito a pagare” e non chi ha nascosto i redditi o evaso del tutto le imposte.

Le regole sono più semplici e i tempi molto più lunghi rispetto al passato. Il governo punta a smaltire una montagna di vecchi crediti: oltre 1.200 miliardi di euro di cartelle, secondo i dati della Ragioneria generale dello Stato. Le precedenti rottamazioni hanno consentito di incassare circa 12 miliardi, ma con un tasso di decadenza vicino al 50%. Da qui la scelta di allungare i tempi e alleggerire le condizioni. La misura ora passa al Parlamento, dove potrà essere modificata nel corso dell’esame della manovra.

Il ministro Giancarlo Giorgetti

Chi può aderire e quali debiti rientrano

Possono aderire i contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi ma non hanno versato quanto dovuto. Restano invece esclusi coloro che non hanno mai dichiarato i propri redditi o che sono stati accertati per evasione. La nuova rottamazione copre i carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.

Si potranno quindi sanare imposte e contributi non pagati, ma anche le multe stradali di competenza statale, comprese quelle da autovelox e tutor. Gli enti locali, come Comuni e Province, potranno decidere se estendere la definizione agevolata anche ai propri tributi, ad esempio Imu o Tari.

Cosa si paga e cosa si cancella: il capitale, le more, le date di chiusura

Chi aderisce pagherà solo il capitale, cioè la somma originaria dovuta, e le spese di notifica o di procedura. Non saranno invece dovute sanzioni, interessi di mora o aggio. È possibile scegliere tra il pagamento in un’unica soluzione o un piano di rateazione fino a 54 rate bimestrali, quindi nove anni. La prima rata scadrà il 31 luglio 2026 e l’ultima il 31 maggio 2035. Tutte le rate avranno lo stesso importo, non inferiore a 100 euro, e in caso di pagamento dilazionato si applicherà un tasso di interesse del 4% annuo a partire dal 1 agosto 2026.

Come e quando si presenta la domanda: il portale online, le cause aperte

La domanda si potrà inviare solo online, attraverso il portale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, entro il 30 aprile 2026. L’Agenzia metterà a disposizione entro venti giorni dall’entrata in vigore della legge l’area riservata con i dati dei debiti che possono essere rottamati. Nel modulo andranno indicati i carichi da sanare e il numero di rate desiderato. Dopo l’invio della richiesta, non è necessario recarsi agli sportelli, perché tutte le comunicazioni arriveranno in via telematica.

Cartelle esattoriali, arriva la rottamazione

Chi ha una causa aperta sugli stessi debiti può comunque aderire alla rottamazione, ma deve rinunciare al giudizio. Basta indicarlo nella domanda: da quel momento la causa viene sospesa e si chiuderà in automatico quando sarà pagata la prima rata. Il giudice, ricevuta la conferma del pagamento, dichiarerà concluso il processo e le vecchie sentenze non avranno più effetto.

Cosa succede dopo la domanda: pignoramenti, ipoteche e fermi amministrativi

Una volta inviata la richiesta, tutte le azioni di riscossione si fermano. Non possono partire nuovi pignoramenti, ipoteche o fermi amministrativi, e quelli già in corso restano sospesi fino al pagamento della prima rata. Anche i vecchi piani di rateazione vengono congelati. In questo periodo il contribuente è considerato in regola e può ottenere il Durc, cioè il documento che certifica la regolarità contributiva. Entro il 30 giugno 2026 l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunicherà l’importo esatto da pagare e le scadenze delle rate.

Quando si perde il beneficio: le rate, le sanzioni

Il vantaggio della rottamazione si perde se non si paga l’unica rata, se si saltano due rate - anche non consecutive - oppure se non viene versata l’ultima. In questi casi il contribuente dovrà versare tutto il debito residuo con le sanzioni e gli interessi pieni, senza ulteriori possibilità di rateizzazione. Per le multe stradali la definizione si applica solo a interessi e aggio, mentre il capitale resta da pagare per intero.

Esclusi i debiti della rottamazione quater

Restano fuori dalla quinquies i debiti già inclusi nella rottamazione quater, ancora in corso, per chi al 30 settembre 2025 risulterà in regola con i pagamenti. Potranno però aderire i contribuenti che erano decaduti dalle precedenti sanatorie, dal 2016 in poi, sui carichi fino al 2022.