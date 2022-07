Rocco Basilico: chi è l'erede (a sorpresa) nel testamento di Del Vecchio

Milano, 2 luglio 2022 – Giovane, giovanissimo, eppure già molto influente. Tanto che la rivista Forbes, nel 2017, lo ha inserito fra i trenta ‘Under 30 -Art & Style’. Rocco Basilico, chief wearables officer di Luxottica e ad di Oliver Peoples, ha bruciato le tappe. È evidente. Ma chi è l’uomo che Leonardo Del Vecchio cita nel testamento per destinargli il 12,5% di Delfin? Il primo figlio della moglie Nicoletta Zampillo, certo. Ma non solo.

Rocco Basilico nasce 32 anni fa dall’unione tra la Zampillo e il banchiere, nonché fondatore del Gruppo Kairos, Paolo Basilico. Si forma all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano laureandosi in Economia.

Il gran debutto in azienda avviene nel 2013. Tre anni dopo Basilico è già alla guida di Oliver Peoples, tutt’altro che un’utilitaria. Si tratta del marchio del lusso fondato trentacinque anni fa in California, su cui il gruppo Luxottica ha messo le mani nel 2007. Macina 90 milioni di euro all’anno circa di fatturato.

Il cursus honorum del giovane rampollo non finisce qui. Nel 2020 diventa chief wearables officer (in italiano: capo dell'ufficio dei dispositivi indossabili) del colosso degli occhiali. E nel tempo il suo percorso si impreziosisce con prestigiose collaborazioni. Da quella con Brunello Cucinelli per Olver Peoples al connubio con Mark Zuckerberg, deus ex machina di Facebook, oggi Meta.

Tutto ha inizio con una banale e-mail. “Ho scritto a Mark presentandomi, mi ha risposto molto velocemente, dopo un paio di giorni”. Allo scambio epistolare segue l’incontro tra le squadre delle due aziende. E da cosa nasce… cosa? Gli smart glasses, della cui divisione Rocco Basilico è capo in Luxottica.

Non un’impresa qualunque, ma l’impero fondato da un gigante come Leonardo Del Vecchio, scomparso il 27 giugno scorso. “Parlavamo quasi solo di Luxottica”, racconta Rocco Basilico del rapporto col fondatore. Di cui dice: “La fabbrica era il suo amore più grande, ma non era una questione di successo o di soldi. Era la sua missione in questo mondo”. In che senso? “Voleva creare il più grande gruppo italiano – prosegue Basilico -, dare lavoro e serenità a decine di migliaia di famiglie che sapevano di poter contare su un lavoro sicuro”. Per questo, conclude, “la sua famiglia è molto più grande di quella biologica”.