La ministra Roccella: “Aiuti contro la denatalità in manovra, le cause sono culturali”

Roma, 22 ottobre 2025 – L’inverno demografico italiano non accenna a finire: anche gli ultimi dati dell’Istat su 2024 e 2025 sono drammatici. È una strada senza ritorno?

“I nuovi dati sulla denatalità non sorprendono. La demografia ha dinamiche lunghe e persistenti. Si può, anzi si deve lavorare per invertire la tendenza, e lo stiamo facendo – avvisa Eugenia Roccella, ministra della Famiglia e delle Pari opportunità –. Ma quando la spirale si avvita per lungo tempo – e in Italia il calo demografico è iniziato da decenni – diminuiscono le donne in età fertile, e dunque il percorso di risalita non è breve. Basti pensare che lo stesso numero medio di figli per donna, 1,18, trent’anni fa corrispondeva a circa 500mila bambini, oggi a poco più di 300mila”.

È un’emergenza solo italiana?

“L’Italia non è il “grande malato” dal punto di vista demografico. Per le ragioni che dicevo poc’anzi, i nostri numeri appaiono più gravi perché veniamo da decenni di disattenzione e di cultura anti-natalista. Ma la verità è che la denatalità è ormai una pandemia: riguarda tutta l’Europa, dove nessun Paese raggiunge il tasso di sostituzione di 2,1 figli per donna che garantisce la continuità della popolazione, e riguarda ormai vaste aree del mondo, in particolare le aree sviluppate. Vi dirò di più: Paesi come la Francia, che vanta una solida tradizione di politiche nataliste, stanno scendendo più rapidamente di noi. Solo che non avendo ancora avuto il crollo delle donne in età fertile, la discesa si traduce in numeri assoluti meno eclatanti. Ma la dinamica è globale”.

Cosa si può fare per invertire la rotta?

“Con la nuova legge di bilancio abbiamo confermato e ulteriormente potenziato gli investimenti per la famiglia e la natalità. Abbiamo ribadito concretamente, visibilmente, che questa è una nostra priorità assoluta, perché è una priorità per il Paese. Solo per gli interventi diretti quest’anno abbiamo messo in campo un miliardo e seicento milioni: abbiamo iniziato a introdurre un Isee familiare, abbiamo esteso l’utilizzo dei congedi e confermato l’incremento economico, messo a disposizione di lavoratori e aziende nuovi strumenti per la conciliazione vita-lavoro, potenziato il sostegno al lavoro femminile”.

Non possiamo permetterci ulteriori risorse?

“Tutto quello che ho citato è nel quadro di una manovra improntata alla responsabilità contabile, perché anche l’abbattimento del debito è un investimento per i nostri figli e uscire dalla procedura di infrazione ci permetterà di avere margini più ampi in futuro. Tenere sotto controllo la spesa impone di operare delle scelte per distribuire al meglio una coperta corta. La visione che ha indirizzato le scelte del governo Meloni mi sembra ancora una volta molto chiara”.

Conta anche la natura degli interventi per andare oltre l’emergenza?

“Gli investimenti per la famiglia e la natalità hanno una doppia funzione. Da un lato servono a migliorare le condizioni concrete delle famiglie, che per tanto tempo in Italia sono state ingiustamente maltrattate, a combattere la povertà infantile, ad aiutare i genitori nella propria organizzazione di vita. Dall’altro contribuiscono a creare un clima accogliente nei confronti della genitorialità, a renderla non solo compatibile ma attrattiva alla luce dei nuovi stili di vita. A combattere, insomma, quelle cause culturali della denatalità che in tutto il mondo ormai vanno emergendo come cause essenziali”.

A quali fattori culturali si riferisce?

“In tutto il mondo i dati mettono in evidenza una correlazione diretta tra denatalità e sviluppo economico, sociale, democratico. È come se la pandemia demografica fosse una malattia collaterale del benessere, che ovviamente non va curata frenando lo sviluppo ma armonizzandolo con la genitorialità e con il suo valore sociale. Gli studiosi definiscono quella che stiamo vivendo come teoria della seconda transizione demografica: se la prima è derivata innanzi tutto dal progresso scientifico e quindi dalla riduzione della mortalità neonatale, oggi un fattore determinante è la mutazione delle dinamiche sociali e soprattutto relazionali, il modo diverso di “fare famiglia” e anzi la tendenza a farla sempre meno”.

Lo sviluppo economico e sociale fa da freno?

“È come se il benessere comportasse una sorta di sazietà di vita: dobbiamo trasformare questa sazietà in sovrabbondanza di vita, che porti con sé la voglia di trasmetterla ad altri”.

Misure economiche e cambio di clima culturale, dunque, devono andare insieme?

“Politiche materiali e lavoro culturale vanno di pari passo e si influenzano a vicenda. Perché è chiaro che la cultura di una Nazione ne influenza le leggi, e le leggi a loro volta contribuiscono a determinarne la cultura. È il motivo per il quale le nostre politiche non sono fatte di misure spot ma di interventi strutturali che stanno disegnando una nuova visione. Per tutte le ragioni di cui abbiamo parlato, è un lavoro di lunga lena e una sfida da far tremare i polsi. Ma è la battaglia della vita, l’abbiamo ingaggiata senza esitazione e intendiamo portarla avanti, sperando che in Europa e nel resto del mondo la consapevolezza di questa sfida sia altrettanto contagiosa della pandemia della denatalità”.