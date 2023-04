Rivoluzione dell’auto in Cina: Byd supera Wolkswagen

Niente più 'auto del popolo' per i cittadini della Repbblica Popolare. Perché i cinesi, quando si tratta di scegliere un'automobile che presenti un buon rappporto qualità/prezzo, ormai preferiscono (e vengono incentivati dal proprio governo a preferire) i marchi nazionali.

Un'auto Byd

L'ultima prova di questa ennesima rivoluzione commerciale in salsa mandarina, come testimoniano i dati di Marklines riportati qualche giorno fa sul quotidiano economico tedesco Handelsblatt, è il sorpasso del brand di automotive cinese BYD sullo storico leader teutonico del mercato automobilistico locale (e mondiale). Volkswagen, infatti, ha visto il produttore di auto elettriche e ibride plug-in basato a Shenzhen vendere, nel primo trimestre del 2023, 13mila auto in più (441mila contro 428mila) di chi fin dagli anni '80 era il leader incontrastato delle concessionarie cinesi.

Conseguenza, questa, della dimamica discendente delle vendite in Cina del colosso di Wolfsburg (-14% tendenziale) e della parallela ascesa, rispetto sempre al pari periodo del 2022. del venduto di BYD (addirittura +68%).

E il primo risultato del 'grande balzo in avanti' (è il caso di dirlo) di eccellenze cinesi del motore come BYD, ma anche come Geely, Nyo, Xpeng e Great Wall, potrebbe essere la dismissione di più di uno della ventina di stabilimenti che il gruppo tedesco gestisce, ad oggi, sul suolo del fu Celeste Impero. E tanto è bastato al consulente strategico e responsabile automotive di Marklines, Oliver Wymanmes, per confermare il fatto che “il predominio di lunga data dei produttori occidentali sta diminuendo a favore dei campioni locali”. Del resto, in Cina versano in cattive acque anche altri celebri marchi tedeschi come Audi (anch'esso parte del Gruppo VW), Bmw e Mercedes-Benz. E per gli analisti di settore “non è da escludere che i costruttori cinesi possano in breve arrivare a dividersi oltre la metà del loro mercato automobilistico nazionale. Poi, a tempo debito, verrà il momento dell'assalto all’Europa..