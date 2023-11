Ritorno all’utile e al dividendo. In Italia 20 milioni di passeggeri EasyJet torna all'utile e al dividendo con una performance record nell'anno fiscale 2022-2023: ricavi in crescita del 42% a 8 miliardi di sterline e utile lordo di 455 milioni di sterline. 20 milioni di passeggeri in Italia.