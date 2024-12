Ritardi treni oggi: caos dopo l’esplosione a Calenzano. “Possono essere cancellati”

Roma, 9 dicembre 2024 – Problemi per la circolazione ferroviaria, a seguito dell’esplosione e del successivo incendio che sta interessando la raffineria di Calenzano (Firenze). La linea convenzionale è sospesa sulle tratte Firenze-Bologna e Firenze-Prato-Pistoia per l'intervento dei Vigili del Fuoco e delle forze dell'ordine. Nessun problema, invece, per le linee dell’alta velocità.

Rfi fa sapere che i treni Intercity e Regionali subiranno ritardi e cancellazioni. Bus sostitutivi stanno serveno la tratta compresa tra Firenze e Prato. È possibile risalire allo stato del proprio treno effettuando una ricerca sul portale Cerca Treno.

Il treno IC584 Trieste Centrale-Roma Termini partito alle 7.21, e con arrivo previsto alle 15:35, terminerà la corsa a Bologna Centrale. Queste le soluzioni offerte da Trenitalia:

i passeggeri diretti a Prato Centrale possono proseguire con le corse sostituive appositamente predisposte;

possono proseguire con le corse sostituive appositamente predisposte; i passeggeri diretti a Firenze Rifredi, Arezzo, Terontola, Chiusi, Orvieto e Orte possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di assistenza clienti di Trenitalia;

possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di assistenza clienti di Trenitalia; i passeggeri diretti a Roma Termini possono proseguire con i treni Alta Velocità FR 9625 Milano Centrale (11:25) - Napoli Centrale (16:06), FR 9413 Venezia Santa Lucia (10:26) - Napoli Centrale (15:51), FR 9587 Torino Porta Nuova (10:00) - Reggio Calabria Centrale (21:14) e FR 9415 Venezia Santa Lucia (11:26) - Roma Termini (15:25).

Notizia in aggiornamento