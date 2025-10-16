Risparmio e sostenibilità: come TaDa trasforma i consumi energetici con l’intelligenza artificiale

TaDa è la nuova startup italiana che sta rivoluzionando il settore della gestione energetica, puntando su tecnologia, sostenibilità e risparmio per famiglie e imprese. Attraverso una soluzione digitale avanzata basata sull’intelligenza artificiale e sull’infrastruttura dei contatori intelligenti di seconda generazione – che entro fine 2025 saranno il 92% del parco installato in Italia – TaDa crea un vero “digital twin” delle abitazioni, consentendo il monitoraggio preciso di consumi e sprechi, offrendo diagnosi istantanee e consigli personalizzati per ottimizzare l’efficienza energetica e ridurre i costi.​

Una tecnologia che anticipa i tempi

La piattaforma proprietaria di TaDa supera gli attuali limiti dei sistemi tradizionali di monitoraggio energetico, unendo i vantaggi delle pinze amperometriche e delle soluzioni NILM (Non-Intrusive Load Monitoring). Attraverso algoritmi di intelligenza artificiale, il sistema disaggrega e analizza i dati dei consumi rilevando in tempo reale il funzionamento di ogni elettrodomestico e componente dell’impianto domestico, commerciale o industriale.​

Questa capacità permette non solo una gestione efficiente dell’energia, ma anche una maggiore sicurezza per le persone: anomalie e guasti possono essere individuati tempestivamente, prevenendo sprechi che possono arrivare fino al 30% del consumo totale annuo, equivalente a circa 400 euro per una famiglia media.​

Impatto su operatori, assicurazioni e banche

TaDa si rivolge sia ai fornitori di energia, sia ad altri operatori come assicurazioni, produttori di elettrodomestici e istituti finanziari. Grazie a un mercato potenziale di oltre 30 milioni di abitazioni in Italia e 200 milioni in Europa, la soluzione rappresenta un abilitatore per offerte innovative, analisi degli impianti, mutui green e servizi assicurativi.

Il mercato globale dell’efficienza energetica ha già raggiunto un valore di 560 miliardi di dollari, di cui 85 miliardi solo in Italia, con una crescita trainata da piattaforme digitali e intelligenza artificiale nei prossimi anni.​

La gestione proattiva dei dati energetici permette ai fornitori di ridurre gli errori di fatturazione (che sono l’80% delle chiamate ai call center), prevenire sovraconsumi e migliorare sensibilmente la relazione con il cliente, generando efficienze e nuove opportunità di fidelizzazione.​

Il team: esperienza e innovazione

TaDa nasce dall’esperienza decennale di Stefano Fumi (CEO e fondatore, ex NeN e PostePay), Giuseppe Teatino (UX e product design, ex PostePay e NeN) e Federico Ungolo (machine learning e AI, ex NTT DATA e docente universitario). Queste competenze si uniscono in un progetto che ha già attratto investimenti da IFF – Italian Founders Fund e Nextalia Ventures, con un round iniziale di 1,9 milioni di euro, rafforzando la strategia di crescita italiana ed europea.​

Prospettive future e vantaggi per i consumatori

Il principale vantaggio per famiglie e imprese è la trasparenza: ogni utente può visualizzare i propri consumi in modo dettagliato, ricevere notifiche e consigli per ridurre sprechi, migliorare l’efficienza degli elettrodomestici e adottare comportamenti virtuosi che oltre a risparmiare denaro contribuiscono alla sostenibilità ambientale.

La tecnologia di TaDa crea “gemelli digitali” capaci di individuare anche abitudini anomale nella routine delle persone, offrendo uno strumento innovativo per la sicurezza degli anziani e di chi necessita assistenza.​

Una startup nata per cambiare il mercato

Nata a Milano nel 2025, TaDa si propone come modello di innovazione nel mondo smart home e smart energy, con una piattaforma che può essere integrata da imprese, utility e operatori della sicurezza, con l’obiettivo di estendere la soluzione dall’Italia all’Europa e oltre.