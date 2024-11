Risorse umane e IA tema del nuovo podcast

La discriminazione di genere nei luoghi di lavoro è ancora molto forte: le donne guadagnano meno degli uomini, in poche ricoprono ruoli apicali, sono costrette a fare più sacrifici e spesso il sacrificio è il lavoro stesso. Se vi dicessimo che l’Intelligenza Artificiale potrebbe aiutare ad estirpare questa erbaccia della disparità? A questo punto non solo di genere, ma anche di etnia, religione… Le nuove tecnologie, infatti, possono ottimizzare le modalità di reclutamento del personale e quindi ridurre, se non addirittura azzerare, certi gap duri a morire. Se ne parla nella terza puntata di “A.I. e inclusione: riflessioni su diversità e innovazione”, la serie podcast di Luce News per Eni che analizza l’impatto dell’IA sulla nostra vita, sul lavoro, sulla stessa società, nei termini di Diversity & Inclusion. “Risorse umane e IA, come scegliere il candidato migliore a favore della diversità”, vede Gioia e Guenda Novena, head hunter ed esperte di recruiting, founder della start up Nextopp.