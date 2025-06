Risiko bancario e carte bollate. Orcel e Vincenzi sentiti su Mps

Anche Andrea Orcel, ad del gruppo UniCredit, e Stefano Vincenzi, general counsel di Mediobanca, sono stati sentiti come testimoni dai pm di Milano che indagano sull’operazione di acquisto di alcune quote Mps. Al centro delle audizioni come testimoni c’è la procedura dell’Accelerated Book Building (Abb) con cui lo scorso novembre il Mef, tramite Banca Akros, ha ceduto il 15% di azioni Mps, l‘istituto di credito senese salvato grazie all‘intervento pubblico. Un pacchetto del valore di un miliardo e 100 milioni di euro rilevato da Delfin della famiglia Del Vecchio, dal gruppo Caltagirone, da Banco Bpm e da Anima.

Proprio la modalità dell‘Abb, con i suoi meccanismi generali, con i dettagli dell‘operazione di sette mesi fa e con le sue ripercussioni sono state i temi al centro delle audizioni. Quella di Orcel si è tenuta a inizio primavera: l’ad Unicredit, come emerso da articoli e ricostruzioni del Financial Times, aveva espresso critiche per gli ostacoli in alcune operazioni di fusioni bancarie, critiche messe nero su bianco anche in un esposto a Consob. Esposto nel quale sarebbe stato dedicato un passaggio anche all‘Abb di novembre evidenziando un punto: il bookrunner – così si definisce chi è incaricato di vendere – Akros e gli acquirenti Bpm e Anima fanno parte dello stesso gruppo. Di recente, invece, i pm Giovanni Polizzi e Luca Gaglio – che con l‘aggiunto Roberto Pellicano e il procuratore Marcello Viola coordinano l‘inchiesta delegata al Nucleo Speciale di Polizia valutaria della Gdf – hanno sentito Vincenzi. È lui che, per conto di Mediobanca, tra la fine di febbraio e gli inizi di marzo ha firmato una querela per diffamazione nei confronti di un giornalista, da cui poi è generato il fascicolo in cui ci sono già alcuni indagati, persone fisiche e società, di cui però non sono noti i nomi.

Oggi intanto è prevista un’altra mossa sullo scacchiere molto movimentato del risiko bancario: entro mezzanotte arriverà il responso dell’Antitrust Ue sulla fusione che risulterebbe dall’offerta pubblica di scambio (Ops) di UniCredit su Banco Bpm. Le possibilità sono tre: 1) via libera alla fusione perché compatibile con il mercato comune europeo; 2) via libera condizionato, , cioè con impegni che le due società dovranno assumere nei confronti della Commissione; 3) decisione di aprire una seconda fase dell’inchiesta, con una indagine approfondita. E sempre oggi l’Esecutivo comunitario chiarirà anche se il caso Unicredit- Banco Bpm debba essere rinviato all’Autorità antitrust nazionale italiana o se invece resta pienamente applicabile la competenza comunitaria.

Non arriverà invece l’altra decisione attesa dalla Ue, ovvero l’utilizzo del Golden Power da parte del governo italiano per fissare condizioni a UniCredit nell’ambito dell’offerta su Banco Bpm.