"Rischio credito per le famiglie"

Gli aumenti dei tassi stanno facendo crescere i rischi per la tenuta dei bilanci di famiglie e imprese. L’allarme è arrivato ieri da Antonio Patuelli, presidente dell’Abi. "Oggi la Bce ha detto che le banche dell’Eurozona sono ben capitalizzate ma aumenta il rischio di credito – ha avvertito – Noi lo diciamo da un mese, il nostro rapporto Abi di febbraio rivela che nonostante massicce, continue vendite di deteriorati abbiamo 1 miliardo in più di sofferenze rispetto al mese precedente".

Il presidente dell’Abi si è dichiarato "molto preoccupato". L’Italia e l’Europa, ha aggiunto "si erano abituate a dieci anni di tasso zero. La variabile del tasso di interesse è stata molto sottovalutata fino a primavera. E poi da luglio a febbraio si è schizzati a 3,5 punti e questo è un elemento che nell’immediato ha dato ristoro ad alcuni sui ricavi, ma immediatamente abbiamo segnalato che aumentavano i rischi di famiglie e imprese". Bruxelles, comunque, ha ricordato ieri il commissario europeo agli Affari Economici Paolo Gentiloni, monitora con attenzione la situazione anche se non si vedono al momento "rischi di contagio per il settore bancario europeo" per il quale sono stati rafforzati i controlli dopo la crisi del 2008.

Ad auspicare invece una regolamentazione più rigida nel settore bancario statunitense è il segretario al Tesoro Usa, Janet Yellen secondo cui "le regole sono state allentate troppo negli ultimi anni e serve intervenire". Intanto l’Esma, l’autorità di controllo europea sui mercati finanziari, ha acceso un faro sui Credit default swap e sul rischio speculazione contro Deutsche Bank e il sistema bancario.

