Riscatto di laurea “light” a 900 euro: la proposta per cambiare le pensioni nella scuola

Roma, 28 settembre 2025 – Ridurre il costo del riscatto della laurea a 900 euro l’anno per il personale del comparto istruzione e ricerca, consentendo in molti casi l’uscita a 60 anni: è l’obiettivo del disegno di legge della senatrice Carmela Bucalo (FdI), presentato il 5 marzo 2025 e assegnato alla 10ª Commissione del Senato in sede redigente. La proposta abbassa l’aliquota di computo al 5% per calcolare l’onere del riscatto degli anni universitari: in soldoni, da oltre 6.076 euro per anno oggi a poco più di 900 euro domani. Un taglio che, per una laurea quinquennale, significa scendere da oltre 30 mila euro a circa 4.500. La leva è nota: rendere davvero accessibile una facoltà – il riscatto – rimasta finora appannaggio di pochi, e usarla per anticipare l’età pensionabile in un settore logorato da burnout e invecchiamento della forza lavoro. Le simulazioni circolate in questi giorni indicano che, con il riscatto “light”, un docente potrebbe programmare l’uscita a 60 anni (uomini con 37 anni e donne con 36 di contributi), a prezzo però di un assegno più leggero: l’anticipo riduce la contribuzione futura e può valere qualche centinaio di euro in meno al mese rispetto a un percorso più lungo. Il punto è tutto qui: più libertà prima, meno pensione dopo. La proposta allarga la platea: non solo personale a tempo indeterminato, ma anche contratti a termine e perfino chi sia temporaneamente non occupato nel comparto scuola, università, AFAM ed enti di ricerca. È una risposta, nelle intenzioni, a tre nodi: il ricambio generazionale (sbloccare posti per i giovani), il benessere organizzativo (tamponare uscite logorate), la valorizzazione degli anni di studio in carriere nelle quali il titolo è requisito d’accesso. Quanto costa tutto questo? La relazione tecnica non c’è ancora, ma l’argomento della maggioranza è che l’onere “si tiene” perché l’aliquota al 5% contiene il fabbisogno e perché il perimetro resta settoriale. Resta il dubbio dei conti: se l’adesione fosse ampia, il combinato tra minor gettito futuro e uscite prima del tempo richiederà una copertura strutturale. In compenso, sindacati come Anief plaudono: “Misura indispensabile in un comparto dove si va in pensione quasi a 70 anni”; le petizioni superano le 100 mila firme. Occhio però a due caveat. Primo: non è legge. L’iter è appena iniziato – assegnato il 26 marzo e in attesa di esame – e dovrà incrociare i pareri delle Commissioni Costituzionale, Bilancio e Cultura: strada obbligata per una misura che tocca equilibri previdenziali e contabili. Secondo: anche se passasse, non è uno “sconto universale”. Riguarda il comparto istruzione e ricerca. Chi resta fuori continuerà a muoversi tra riscatto ordinario (caro) e agevolato (oggi agganciato al minimale, intorno ai 6.076 euro per anno). Il messaggio politico è chiaro: FdI prova a intestarsi una riforma ad alta visibilità tra docenti e personale scolastico, coerente con la narrazione del “welfare professionale” per la scuola. Il messaggio sociale è altrettanto netto: per tenere in equilibrio un sistema che invecchia e fatica ad attrarre, serve una combinazione di uscite più flessibili, carriere più lineari e un’idea di formazione che non sia solo requisito d’ingresso ma capitale da valorizzare anche a fine percorso. E per chi vuole decidere ora? La regola d’oro resta la valutazione personalizzata: simulare il proprio profilo (anni riscattabili, orizzonte di uscita, retribuzione, impatto sull’assegno) e tenere conto di due variabili spesso sottovalutate: progressioni di carriera negli ultimi anni (perdendole, si taglia la base contributiva) e deducibilità fiscale delle somme versate. Il riscatto “light” promette di riaprire il cassetto dei sogni a sessant’anni. Ma, come insegna ogni riforma previdenziale, il diavolo è nei dettagli: contabili, normativi e – soprattutto – biografici.