Riscaldamento, come puoi risparmiare in 5 mosse

Roma, 16 ottobre 2025 – Gli italiani spenderanno in media 1.024 euro in bollette del gas per mantenere riscaldate le proprie case. L'autunno è arrivato e con lui è tornata l’accensione del riscaldamento in diverse aree della Penisola, ma le alte tariffe vigenti nel mercato libero stanno provocando un aumento sui prezzi del servizio. A questo proposito, Facile.it ha comunicato cinque consigli utili ai consumatori con lo scopo di aiutarli a contenere i costi e risparmiare centinaia di euro.

Limitare tempo e intensità del riscaldamento

A partire dal 15 ottobre, sistemi di riscaldamento sono attivi in svariate aree d'Italia, ma Facile.it consiglia di non abusarne in maniera eccessiva. Le temperature troppo alte sono infatti nocive alla salute e causano un eccessivo spreco di gas e di denaro.

La piattaforma parte con la propria analisi sulla situazione suggerendo agli utenti di abbassare mediamente il riscaldamento anche di un solo grado: un'azione che permette di ottenere un risparmio economico di quasi 100 euro nella bolletta.

Ridurre il tempo dell'accensione del riscaldamento, anche solo per un'ora al giorno, è un altro metodo che consente di risparmiare circa 35 euro all'anno nelle bollette. Il portale, infine, consiglia ai consumatori di dotare i radiatori di valvole termostatiche in modo da non riscaldare a vuoto gli ambienti e ottenere un risparmio ancora maggiore.

4 foto Temperature minime comprese tra 12 e 16 gradi al Nord (con punte sotto i 10 gradi in Val d’Aosta), tra 13 e 17 gradi al Centro (soffre un po’ di più Ascoli Piceno), tra 12 e 16 al Sud (Potenza ha il record negativo) e tra 15 e 19 sulle Isole (sta peggio Enna: 9). Il clima autunnale è arrivato davvero. E con il freddo parte la stagione termica 2025-2026, il periodo a cavallo tra un anno e l’altro regolato dal DPR 74/2013 che stabilisce date e orari di accensione degli impianti di riscaldamento in base alle 6 zone climatiche italiane. Nelle aree più fredde, comprese nella zona F, non sono previsti limiti, mentre nella zona E, che include ad esempio Torino e Milano, i caloriferi potranno rimanere accesi dal 15 ottobre al 15 aprile (per un massimo di 14 ore al giorno). Restano in vigore le ordinanze comunali che - in base alle decisioni dei sindaci - anticipano o posticipano l’accensione dei termosifoni a seconda del clima territoriale. Le multe, per chi non rispetta le regole, variano tra 500 e 3.000 euro (al netto di eventuali sanzioni previste dai regolamenti locali).

Buona gestione della caldaia

L'analisi di Facile.it raccomanda di effettuare una revisione della caldaia almeno una volta all'anno, in preparazione alla stagione invernale. Il tutto considerando il controllo obbligatorio dei fumi che va effettuato periodicamente, in base a frequenze che variano dai 4 ai 12 mesi in rapporto al modello della caldaia.

Se quest'ultima non è ben funzionante ci possono essere grossi rischi per la sicurezza ed è più probabile il pagamento di una spesa maggiore. Ecco le azioni consigliate per garantire una migliore gestione della caldaia: evitare i ricambi d'aria eccessivi con il riscaldamento acceso, fare in modo di non ostacolare i radiatori in funzione e abbassare le tapparelle la sera così da ridurre la dispersione del calore.

Bonus ristrutturazione

Effettuare lavori strutturali alla propria casa consente un notevole risparmio energetico. Un esempio consiste nell'installazione di una buona controsoffittatura, che da sola può ridurre i consumi dell'energia fino al 20%.

Interventi quali questo, l'isolamento del tetto, la sostituzione degli infi s si e l'instaurazione di un cappotto termico sono frutto di investimenti dispendiosi, che possono essere alleggeriti richiedendo e sfruttando il Bonus ristrutturazione. Per conoscere maggiori informazioni sull'incentivo è possibile consultare il sito dell'Agenzia delle Entrate e seguire le indicazioni contenute al suo interno.

Aiutarsi con la tecnologia

Un metodo interessante e funzionante per tenere riscaldata la propria dimora in base alle esigenze è quello di fornirsi di un termostato intelligente. Quest'ultimo monitora, grazie al sistema allestito internamente, le variazioni di temperatura legate alle condizioni meteo ed è utilizzabile anche a distanza con l'ausilio del telefono. Per arrivare a un risparmio energetico significativo ed evitare sbalzi di potenza, Facile.it consiglia agli italiani di dotare l'impianto di riscaldamento di una centralina automatica, adatta a programmare su misura la temperatura della casa senza esagerare.

Valutare bene le tariffe

Non sbagliare il fornitore è uno dei passi più importanti da compiere per risparmiare denaro. Centinaia di venditori popolano il mercato libero, ma le differenze nelle singole tariffe sono molto importanti. L'analisi di Facile.it ha reso noto come la spesa finale per la bolletta del gas preveda una variazione fino al 34% tra l'offerta più conveniente e quella più svantaggiosa.

Scegliere il fornitore sbagliato può obbligare il consumatore a spendere fino a 310 euro in più solo per il riscaldamento domestico. "Per l’attivazione di un nuovo contratto di fornitura occorrono tra i 15 e i 60 giorni, pertanto questo è il periodo ideale per confrontare le offerte sul mercato libero e valutare un possibile cambio di fornitura in vista della stagione invernale – spiegano gli esperti della piattaforma –. Ricordiamo che il passaggio è gratuito e non comporta una interruzione di fornitura".