Riparte il mercato dell’auto. Stellantis +15,5%

Settembre dorato per Stellantis, che chiude il mese con 33.946 nuove immatricolazioni, il 15,5% in più dello stesso periodo del 2024 ma soprattutto tre volte in più del mercato. La quota di mercato è pari al 26,8% in crescita di 2,7 punti rispetto al 24,1% di un anno fa. Il gruppo Stellantis e il brand Fiat, quindi, rimangono saldamente al primo posto della classifica italiana di vendite di autovetture grazie alle ottime performance della Fiat Pandina (quota mercato totale del 6,1%), seguita da Jeep Avenger (3,8%). Oltre a Fiat sono in crescita Alfa Romeo (Immatricolazioni in aumento di 39 punti rispetto a settembre 2024, con una quota che sale al 2,1%), Citroen (in crescita di 2 punti rispetto al settembre 2024) e Jeep (Avenger si conferma suv più venduto in Italia, sia nel singolo mese di settembre, sia nei primi nove mesi dell’anno).

Crescita solida, quella di Stellantis, sia sul privato (quota di mercato del 24,1%, +1,4 punti) e sia sui noleggi a lungo termine (quota mercato 28,3%, +9.8 punti). In calo invece la quota di Stellantis nel mercato delle auto-immatricolazioni (-7,6% rispetto allo scorso anno). Frena gli entusiasmi Federauto: "Leggere in modo ottimistico la chiusura in territorio positivo a settembre – commenta il presidente Massimo Artusi – sarebbe un atto di superficialità rispetto al reale stato delle cose".

Intanto cresce l’apprensione per il primo faccia a faccia tra il nuovo ad di Stellantis, Antonio Filosa, e i sindacati, in programma per il 20 ottobre. "Il 60% di lavoratori è in cassa integrazione – avevano commentato da Fim-Cisl –. Abbiamo perso un terzo delle produzioni nel 2024 sul 2023, ne perderemo altrettanto nel 2025".

Red. Eco.