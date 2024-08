UniCredit (in foto l’ad Andrea Orcel), avendo ricevuto l’autorizzazione della Bce, eserciterà l’opzione di rimborso integrale dei titoli UniCredit da 1,25 miliardi di euro "in conformità con i termini e le condizioni applicabili" in via anticipata il 23 settembre. Il rimborso avverrà alla pari, insieme agli interessi maturati e non corrisposti.