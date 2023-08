Rilevato il Cantiere del Pardo Calzedonia sale sugli yacht di lusso

di Elena Comelli

Dopo il vino, la nautica. Calzedonia si allarga oltre il tessile, con un’operazione su Cantiere Del Pardo, azienda leader nella produzione di yacht di lusso a vela e a motore del distretto navale di Forlì, che vanta 50 anni di storia sui mari. La società di Sandro Veronesi rileverà entro ottobre la quota di maggioranza detenuta dalla Wise Equity, un fondo che aveva acquistato il 60% del cantiere nel 2020, mentre i due manager storici, Fabio Planamente e Gigi Servidati, manterranno la loro quota di minoranza.

Si amplia così l’attività della famiglia Veronesi nell’ambito delle eccellenze italiane: "Negli anni Calzedonia ha dimostrato di saper crescere costantemente – commenta il presidente e ad del gruppo –. Partita come un’azienda che si occupava solo di un prodotto, si è sviluppata in un gruppo attivo in molti mercati e con molti marchi. A realtà consolidate da tempo come Calzedonia, Intimissimi e Tezenis si sono aggiunti successi recenti come Intimissimi Uomo, Falconeri, Signorvino e Atelier Emè. Nuove sfide sono ora Antonio Marras e Cantiere del Pardo", specifica Veronesi, che aveva investito anche nel Banco Bpm. E aggiunge: "Fattori comuni sono un amore tipicamente italiano per il prodotto, assieme a forti investimenti in produzione, distribuzione e comunicazione. Sono convinto che anche Cantiere del Pardo, che è già un’eccellenza nel suo settore, troverà grandi opportunità di crescita dalla condivisione di risorse, conoscenze e persone del nostro gruppo".

Dopo il progetto vitivinicolo della piattaforma Signorvino, si tratta di uno dei primi investimenti rilevanti che Calzedonia effettua al di fuori del proprio core business, e nasce dal rapporto stretto tra Veronesi, appassionato di nautica, con i due soci storici di Cantiere Del Pardo. Il senso dell’operazione è anche diversificare il patrimonio generato dal business principale del gruppo veneto, che oggi fattura oltre 3 miliardi di euro: la società romagnola aggiunge un prodotto tipico dell’eccellenza del made in Italy a quelli già in portafoglio della moda e del vino e che, nell’ottica del patron di Calzedonia, può esprimere un valore aggiunto in termini di percezione, qualità e servizi.

Fondato nel 1973, Cantiere del Pardo è riconosciuto come uno dei migliori produttori di yacht di lusso e ha una storia di successi e riconoscimenti internazionali. Ha varato oltre cinquemila imbarcazioni a vela con il marchio Grand Soleil e più recentemente con i marchi Pardo Yachts e VanDutch. La società romagnola è significativamente cresciuta dall’arrivo di Wise Equity come investitore nel 2020. Quando Wise entrò il cantiere fatturava 70 milioni di euro con 8 milioni circa di Ebtda e oggi ha triplicato questi numeri, arrivando a 200 milioni di giro d’affari e 35 milioni di Ebtda.

Con l’arrivo del gruppo Calzedonia, che ha base a Verona, Cantiere del Pardo punta a un’ulteriore crescita internazionale. Gigi Servidati, presidente di Cantiere del Pardo, ha commentato: "L’acquisizione del Cantiere del Pardo da parte del gruppo Calzedonia rappresenta per tutti noi motivo di orgoglio e soddisfazione e, soprattutto, uno stimolo a perseguire con rinnovato entusiasmo nel percorso di crescita avviato in collaborazione con il fondo Wise". Il ceo del cantiere, Fabio Planamente, gli ha fatto eco: "Siamo molto onorati che una realtà italiana così importante e prestigiosa nel mondo abbia deciso di investire nel nostro cantiere".