Rilancio dell'editoria culturale: Intesa Sanpaolo e due importanti fondazioni piemontesi investono in Allemandi Editore

Intesa Sanpaolo, insieme alla Fondazione 1563 per l’Arte e la Cultura della Compagnia di San Paolo e alla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, ha completato l'acquisizione del 100% dei rami industriali della casa editrice Umberto Allemandi, un passo significativo per il rilancio di questa storica realtà editoriale.

Questa operazione non solo consolida la presenza della casa editrice nel settore, ma la posiziona anche come un attore chiave nel mercato dell'informazione culturale, grazie a testate come "Il Giornale dell'Arte”, fondata nel 1983, che si è affermata come punto di riferimento per le pubblicazioni su arte, architettura, antiquariato e design. L'obiettivo è creare una delle principali piattaforme di divulgazione culturale a livello professionale. La solidità del progetto è confermata dalla collaborazione tra Intesa Sanpaolo e due importanti fondazioni piemontesi, che da anni sostengono l'arte e la cultura.

Umberto Allemandi, fondatore della casa editrice, ha sottolineato come questo passaggio rappresenti un momento cruciale dopo quarant'anni di impegno nella qualità editoriale. Ha espresso fiducia nei nuovi partner, evidenziando la necessità di risorse adeguate per realizzare progetti ambiziosi già in cantiere. Michele Coppola, nuovo presidente della società editrice, ha ribadito l'importanza di continuare una tradizione di eccellenza italiana nel settore culturale. Alberto Anfossi della Fondazione 1563 della Compagnia di San Paolo ha evidenziato come l'acquisizione rappresenti un impegno concreto per lo sviluppo del comparto culturale locale. Mauro Gola della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo ha aggiunto che la valorizzazione del patrimonio culturale è fondamentale per costruire comunità più coese.

Una conferenza stampa è prevista per l’11 dicembre 2024, dove saranno delineati i dettagli dell'operazione e il piano industriale futuro. La casa editrice Allemandi, attiva dal 1983 con pubblicazioni di alta qualità e un forte focus sull'arte, continua a evolversi con l'introduzione di nuove piattaforme digitali per garantire una comunicazione efficace e contemporanea.