La riforma dello sport dilettanti ai raggi X: “La vera sfida: portare l’Iva a zero”

Roma, 7 agosto 2023 – La riforma del lavoro sportivo in tutte le sue dimensioni è operativa da qualche giorno: c’è preoccupazione per l’impatto dell’operazione?

"Stiamo monitorando con attenzione la situazione – spiega Luca Stevanato, presidente dell’Ente bilaterale dello Sport, creato da Confcommercio e Cgil, Cisl e Uil – ma è ancora troppo presto per comprendere in quale modo il sistema troverà adattamenti per affrontare soprattutto i nuovi adempimenti. È un momento delicato per le realtà sportive ma il ministro Abodi ha confermato in più occasioni che si concederà tempo per evitare sanzioni in questa fase di inevitabile difficoltà interpretative. È ovvio che le associazioni di modeste dimensioni sono fortemente preoccupate".

Quali conseguenze avranno le nuove norme sul tavolo della contrattazione collettiva dei lavoratori dello sport?

"Il contratto collettivo da cui è nato questo ente bilaterale è oggi l’unico contratto di lavoro effettivamente applicato per i dipendenti del settore, avendo avuto, fin dal suo esordio, la capacità di generare, dalla sua sottoscrizione, nel 2015, oltre 10.000 posti di lavoro in più. Questo CCNL, peraltro, ha sviluppato le attenzioni di altre sigle che si sono affrettate a sottoscrivere altri CCNL con conseguente confusione e il rischio di dumping contrattuale fisiologico in un mercato di piccole realtà imprenditoriali".

Temete la contrattazione “pirata“ di sigle poco rappresentative?

"Temiamo confusione ma soprattutto che le nuove figure previste dalla riforma, meno onerose dal punto di vista previdenziale e fiscale rispetto ad un contratto di lavoro ordinario, possano fare concorrenza a un CCNL in crescita, con conseguente riduzione del numero di occupati in un momento, peraltro, di particolare pressione economica per le categorie più fragili, cui molti operatori dello sport indubbiamente appartengono. Per non parlare poi del fatto che diverse Federazioni e alcuni Enti di Promozione sportiva hanno già emanato delibere o regolamenti classificando talune figure come indispensabili all’attività sportiva, ingenerando ulteriori dubbi applicativi. È necessario un coordinamento o una cabina di regia".

Si riferisce alle Collaborazioni coordinate e continuative e alle Partite Iva?

"Occorre fare chiarezza sul punto, distinguendo chi fa sport per mera passione e fini sociali da chi ne trae redditi. Per i primi, la riforma costituisce una nuova asticella da superare sotto forma di costi e adempimenti. Per i secondi, invece, avrei guardato con maggior interesse a misure di sostegno ad hoc che tengano conto della loro importanza, perché l’erogazione del servizio sportivo ha impatti sociali anche se svolto con finalità di business".

Che cosa intende in concreto?

"È importante che si intervenga sulla fiscalità e sulla premialità degli investimenti di queste ultime e che si consideri lo sport al pari della sanità e dell’educazione. Occorre agire pesantemente sull’Iva sui servizi sportivi, portandola a zero e incentivare gli investimenti privati in un settore che può migliorare la qualità della vita delle persone e ridurre il carico dei costi della sanità pubblica. In questa direzione, vanno le misure volte a stabilizzare i rapporti di lavoro, consentendo, peraltro per lo più a giovani, di avere accesso al credito e ai datori di lavoro di essere tutelati dagli impegni di un’assunzione ordinaria".

Ci sono altri aspetti che non vi convincono?

"Le parti sindacali che aderiscono al nostro tavolo, poi, hanno denunciato lo scarso riflesso sulle future pensioni del versamento di minori contributi Inps, previsti dalla riforma, con il rischio che i contributi si trasformino in costi privi di utilità per il lavoratore. Sicuramente il regime di flat tax per le partite iva può costituire una soluzione attraente a discapito della stabilizzazione dei rapporti. Per quel che ci riguarda, stiamo cercando di sottoscrivere il rinnovo del CCNL entro l’estate, prevedendo nuovi strumenti a disposizione dei datori di lavoro sportivi e dei lavoratori e disciplinando la figura del collaboratore".

Ma il mondo dello sport è pronto a un simile salto culturale?

"Guardi, il Covid ha dato risalto alla situazione delle realtà sportive, tra le più colpite dalle restrizioni. La crisi dei costi energetici, poi, le ha duramente provate, vista la dimensione degli spazi in cui operano. Nonostante questo, i dati Inps sull’applicazione del contratto dimostrano una sostanziale tenuta e i lavoratori sportivi contrattualizzati hanno potuto fruire delle misure di sostegno previste per tutti i lavoratori dipendenti".

Che cosa serve per questo salto culturale?

"Oggi tutti parlano di lavoro sportivo, ma dieci anni fa eravamo gli unici a porre il problema, avvertendo la vitalità di un settore composto per le più di giovani dotati di grande qualità, troppo spesso considerati ai margini del sistema economico. Occorre invece rivalutare il concetto dell’impresa sportiva, la sua capacità di riflettere risultati anche nei conti economici futuri del sistema Paese. È Il momento di pensare ad un piano Marshall dello sport privilegiando formazione, investimenti negli impianti, capacità di impattare sul sistema di rigenerazione urbana soprattutto nei quartieri con più alto livello di disagio, adozione di misure per la riduzione del gap di genere".