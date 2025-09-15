Riduzione dei tassi. La Fed è indecisa su quanto sforbiciare. Mercoledì la scelta

È un lavoro delicato quello che dovrà fare la Fed (in foto il presidente Jerome Powell) mercoledì sui tassi. I mercati si aspettano quasi al 100% un taglio di un quarto di punto il 17 settembre e così sarà, molto probabilmente. Il Fomc dovrebbe tagliare il tasso sui fed funds di 25 punti base, portandolo a un intervallo obiettivo compreso tra il 4,00% e il 4,25%, anche se alcuni investitori scommettono su una riduzione più consistente di 50 punti base, che segnerebbe il primo taglio da dicembre e il livello più basso dal novembre 2022. Inoltre l’aspettativa è per altri due tagli a ottobre e a dicembre e su questo probabilmente ci sarà da discutere. Alla fine la banca centrale Usa potrebbe anche decidere di fare solo due riduzioni quest’anno e non tre, tagliando a settembre e a dicembre e non a ottobre. Il motivo? Il dato dei primi di settembre sul mercato del lavoro Usa ad agosto è stato veramente deludente: solo 22.000 addetti in più e soprattutto i numeri di giugno rivisti al ribasso, con un calo degli occupati. Storicamente, quando il mercato inizia a mostrare un calo degli occupati, vuol dire che l’economia è prossima a una recessione. Probabilmente negli Stati Uniti non è così in questa fase, ma le serie storiche dicono il contrario. "E la Fed non può ignorarlo", notano gli analisti. Questo rende particolarmente delicata la scelta sui tassi che emergerà mercoledì.