Intesa Sanpaolo (in foto l’ad Carlo Messina) riduce il totale ancora in essere delle operazioni di finanziamento Tltro III cui ha partecipato. Il totale ancora in essere delle operazioni di finanziamento Tltro III cui il gruppo ha partecipato si è ridotto di 9 miliardi di euro a 60 milioni di euro, per effetto della scadenza dell’ottava operazione.