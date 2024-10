Richiamate negli Usa oltre 150mila Jeep

Come se non bastasse la crisi di ordini in Italia, anche dall’altro lato del mondo le cose per Stellantis non vanno benissimo. La casa automobilistica

Stellantis ha annunciato infatti di stare richiamando 154.032 delle sue Jeep ibride plug-in per il mercato statunitense per un potenziale rischio di incendio. Il colosso automobilistico, che ospita marchi tra cui Chrysler, Ram, Fiat e Peugeot, ha dichiarato che una revisione aziendale di routine dei dati dei clienti ha portato a un’indagine interna che ha scoperto 13 incendi in veicoli parcheggiati e spenti.

L’azienda stima che il 5% dei veicoli interessati potrebbe presentare il difetto. Il rischio si riduce quando la carica della batteria è esaurita e quindi si invita i proprietari dei modelli Jeep Wrangler 4xe 2020-2024 e i SUV Jeep Grand Cherokee 4xe 2022-2024 a non ricaricare finché il problema non è risolto.