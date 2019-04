Bologna, 6 aprile 2019 - Non esistono venti favorevoli per il marinaio che non sa dove andare. Chi sta cercando lavoro farebbe bene a ricordarlo. Per trovare il mestiere adatto bisogna avere un’idea chiara della destinazione da raggiungere. Tenendo conto di un altro principio fondamentale: cercare lavoro è un lavoro. L’improvvisazione non è ammessa. Non basta spedire email e curricula a pioggia, assillando l’azienda che interessa di più. Ottenere un lavoro richiede studio, analisi, metodo, applicazione, perseveranza. Quasi le stesse caratteristiche che serviranno per svolgerlo, il lavoro, una volta trovato davvero.

Di seguito, i consigli dei selezionatori che ieri a Bologna hanno illustrato quali ostacoli si pongono tra la ricerca di un impiego e il raggiungimento dell’obiettivo.

AUTO-ORIENTAMENTO

Per Francesca Montinaro (Aepi) "il candidato deve prima di tutto analizzare i propri desideri e capire le proprie necessità. E rendersi conto di quello che offre il territorio che si è scelto (città, provincia, Italia, mondo). Sembra facile ma non sono poi tanti quelli che scrivono un curriculum vitae con le idee chiare su dove lo vogliono spedire". Fatto questo, bisogna scoprire gli strumenti a disposizione per raggiungere l’azienda considerata punto d’incontro ideale tra aspirazioni e realtà. "Ce ne sono molti: da Linkedin, che le aziende usano molto, a Infojob, Subito.it, Indeed, Monster. Senza trascurare le relazioni personali, che non servono a ottenere raccomandazioni ma piuttosto indicazioni utili".

IL CURRICULUM VITAE

A nessuno piace il cv europeo. Troppo lungo e dispersivo. Per Giovanna Coppini (Hera) nel cv "ci aspetteremmo di trovare in una pagina: chi sono, cosa faccio e cosa vorrei fare. I dati del mittente: molti se li dimenticano. Esperienze professionali, istruzione o formazione. Competenze e capacità personali, tipo sono laureato in lettere ma so come si tiene un blog o come si fa un sito. Bisognerebbe personalizzare il cv in base all’azienda, e quindi conoscerla. Inutile proporsi come un commerciale estero se quella società all’estero non ci lavora. Infine, attenzione: il 58% dei cv contiene errori di scrittura o di grammatica".

IL COLLOQUIO

Se siete approdati fin qui avete già lavorato bene perché la maggior parte dei candidati al colloquio non ci arriva. A questo punto ci sono errori da non fare mai, proprio mai. Il primo è arrivare in ritardo. Non c’è una seconda occasione per fare una buona prima impressione. Non eccedere nel vestiario. Non essere arroganti. I candidati che vogliono saperne più del selezionatore vengono bocciati subito. "Tanti non capiscono – spiega Maria Vittoria Ligorio di Dvp – che non importa tanto dire cosa sai fare, ma come lo sai fare. Ciò che conta davvero è la persona. A parità di competenze tecniche (hard skill) fanno la differenza le caratteristiche individuali (soft skill). Magari per dirigere un team preferisco una persona che ha fatto sport di squadra. E mentire su di sè è inutile. Ci sono domande fatte apposta per mettere un candidato in difficoltà e vedere come reagisce. Meglio chi si mostra per quello che è, con le sue fragilità, perché recitare una parte non è affatto facile".

L’INTERAZIONE

Il selezionatore non è un automa (ancora) e predilige candidati che sappiano interagire in modo intelligente. Limitarsi a rispondere alle domande, cioè farsi interrogare come a scuola, non funziona.

"Per me – racconta Simone Beghi (Ima) – ci sono due cose fondamentali: la coerenza nella presentazione di sè e l’integrità. Se chiedo a una persona come mai ha lasciato dieci lavori, elemento che crea un pregiudizio negativo nel selezionatore, può anche avere ottime ragioni, ma deve sapermele raccontare. L’integrità riguarda le motivazioni: la nostra azienda dà molte opportunità ai dipendenti ma chiede tanto in termini di disponibilità. Noi parliamo subito dei possibili aspetti negativi o faticosi del lavoro e ci aspettiamo che il candidato faccia lo stesso riguardo alla sua passione e alle sue motivazioni".