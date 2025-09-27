I ricchi stranieri con un patrimonio sopra il milione di dollari scelgono Milano

Roma, 27 settembre 2025 – Nonostante le incertezze geopolitiche, l’Italia resta sempre una meta al top, sia per il turismo sia per gli investimenti. E’ infatti una delle scelte di coloro i quali hanno grandi patrimoni, sia per le bellezze paesaggistiche, sia per una fiscalità che attira, sia per la rivalutazione immobiliare di alcune aree. Fra queste spiccano Milano, la Toscana e il Lago di Como.

Lo studio dell’European Lifestyle Report 2025

La conferma arriva dall’European Lifestyle Report 2025 di Knight Frank, che ha sondato oltre 700 High-Net-Worth Individuals in 11 Paesi. Stando ai risultati dell’indagine, sono tre i motivi che spingono a investire in Italia. Intanto, la revisione della flat tax, poi i dubbi sulle stabilità politiche in Paesi attualmente interessati da conflitti internazionali, e infine la qualità della vita e la mobilità che in Europa restano competitive a livello globale. Anche il clima mite e il patrimonio culturale unico nel suo genere, rimangono attrazioni difficilmente eguagliabili negli altri continenti. “Le persone facoltose hanno sempre avuto possibilità ma mai prima d’ora le hanno esercitate con tale urgenza e intensità”, sottolinea il capo della ricerca globale di Knight Frank, Kate Everett-Allen. “Oggi osserviamo non solo un cambio demografico ma un vero e proprio riassetto della geografia della ricchezza globale”.

Milano la prima scelta con Londra

Per gli individui con un patrimonio di oltre un milione di dollari, Milano è la fra le città preferite insieme a Londra. Nella città meneghina sono arrivati molti investimenti da Regno Unito, Svezia e Paesi Bassi, e l’aumento medio del valore degli immobili di pregio è stato del 7% annuo. Anche la Toscana tiene botta, specie per le scelte non legate alle città ma alle aree di campagna. In tal senso, gli Hnwi premiano la regione che ha visto un +5% del valore delle case. Bene anche il Lago di Como con +3,8%. Nello studio si evidenzia come un elemento unico in Italia sia costituito dai legacy assets, cioè quell’abbinamento fra case di pregio e vigneti o proprietà agricole. “In un momento che vede le priorità degli individui più agiati spostarsi verso valori come l’autenticità e la sostenibilità” – ha affermato il responsabile del network italiano di Knight Frank, Bill Thomson - “l’Italia ricopre un’ottima posizione”.

Golden Visa lo strumento più attraente

L’indagine evidenzia che il 59% consideri la fiscalità fondamentale per cambiare residenza. Lo strumento preferito e più ambito resta il Golden Visa, specie per gli under 40. Un Golden Visa è un programma che offre a cittadini non europei la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno o la cittadinanza, tramite un investimento significativo in un Paese. L'Italia ha il suo programma chiamato "Investor Visa for Italy" per investitori extracomunitari. Il programma italiano prevede investimenti in titoli di Stato, aziende, startup innovative o donazioni filantropiche. La scelta della relocation non è però istantanea ma ha un orizzonte temporale di circa quattro anni, e punta anche sul “try before you buy”, cioè sugli affitti temporanei prima dell’acquisto di un’abitazione.