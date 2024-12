Cresce la ricchezza degli italiani: il risparmio vale oltre 8 miliardi di euro

Roma, 1 dicembre 2024 – Nonostante le guerre, l’inflazione, gli scioperi e un generale percepire insoddisfazione e paura, gli italiani continuano a fare le formichine, accantonando e accrescendo il proprio “tesoretto”. I dati, elaborati da Unimpresa sulle statistiche della Banca d’Italia aggiornate a giugno 2024, confermano questa tendenza storicamente italiana.

L’indagine di Unimpresa

Il risparmio delle famiglie e imprese italiane è una potenza di fuoco finanziaria che vale 8.306 miliardi di euro nel 2024, con un incremento complessivo di 316 miliardi rispetto al 2023 (+3,9%). Quegli oltre 8.300 miliardi di “tesoro” sono quasi il triplo del debito pubblico italiano e circa 40 volte gli stanziamenti definitivi, nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), per il nostro Paese: la robustezza finanziaria dei privati rappresenta un formidabile contrappeso per la stabilità delle finanze pubbliche.

Andando nel dettaglio, si scopre che la ricchezza delle famiglie italiane è composta da riserve, fondi e i valori mobiliari delle famiglie sono saliti nel 2024 a 5.727 miliardi, registrando un aumento di 217 miliardi (+3,9%) rispetto all’anno precedente. Il totale della ricchezza finanziaria italiana ammonta a 19.613 miliardi, in aumento di 169 miliardi rispetto al 2023 (+0,9%) e di 2.574 miliardi (+15,1%) rispetto al 2019. Nel totale troviamo disponibilità liquide, conti correnti e depositi; titoli obbligazionari, compresi i bot e i btp; azioni; quote di fondi comuni; polizze assicurative. Guardando al periodo 2019-2024, il dato è ancora più significativo, con un incremento di 1.258 miliardi, pari a una crescita del 28,1%. Tra i maggiori detentori di ricchezza, ci sono le banche e i fondi d’investimento, con una dote complessiva 5.001 miliardi, in calo di 125 miliardi rispetto al 2023 (-2,4%) e di pari importo rispetto al 2019. Il comparto delle assicurazioni e dei fondi pensione mostra una crescita moderata nel 2024, con una ricchezza che raggiunge 1.134 miliardi, in aumento di 44 miliardi rispetto al 2023 (+4,0%) e di 95 miliardi rispetto al 2019 (+9,1%).

Famiglie sempre più resilienti

Nella nota di Unimpresa, si sottolinea la capacità delle famiglie italiane di accrescere il proprio patrimonio nonostante le incertezze economiche globali degli ultimi anni, la fiammata dell’inflazione e la corsa dei tassi d’interesse, confermando la loro centralità come attori finanziari chiave del sistema economico. Giuseppe Spadafora, vicepresidente di Unimpresa, in una nota ha sottolineato come "la ricchezza privata sia una componente fondamentale per il Paese. Incentivare e proteggere il risparmio degli italiani non significa solo preservare il patrimonio delle famiglie, ma anche offrire una leva cruciale per la crescita economica nazionale. Tuttavia, è necessario intervenire sulla struttura fiscale che grava su questi asset, differenziando tra investimenti di natura speculativa e quelli di lungo termine".