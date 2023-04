Ricavi trimestrali in crescita Toccata quota 6,15 miliardi

Essilor Luxottica ha chiuso i primi 3 mesi dell’anno con ricavi in crescita del 9,7% a 6,15 miliardi di euro. Secondo il presidente e ad Francesco Milleri (foto) e il suo vice Paul du Saillant il 2023 è iniziato "con un trimestre in forte crescita a cui ha contribuito ogni regione in cui siamo presenti".