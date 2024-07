Il gruppo De Agostini nel 2023 ha registrato ricavi netti pari a 4.350 milioni, in miglioramento rispetto al 2022. L’utile netto di gruppo è stato positivo per 55 milioni; dividendi per 47 milioni. Confermati Enrico Drago e Nicola Drago, quali vice presidenti, Marco Sala (in foto) come amministratore delegato.