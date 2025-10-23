Ricavi in aumento a 88,4 milioni nel semestre

Fatturato in crescita per il gruppo Piquadro, che grazie all’aumento delle vendite nei negozi e con l’e-commerce compensa il calo delle vendite all’ingrosso dovute al riassetto della distribuzione dei prodotti. È quanto emerge dal bilancio del primo semestre dell’esercizio 2025-2026 che si è chiuso al 30 settembre. Il gruppo bolognese della pelletteria di lusso ha realizzato ricavi per 88,4 milioni di euro, in aumento dello 0,7% rispetto allo stesso semestre dello scorso anno, chiuso a 87,8 milioni.

Dei tre marchi che fanno capo al gruppo, Piquadro ha realizzato un fatturato di 36,6 milioni in diminuzione dell’8,1% da 39,8 milioni. Nei negozi ‘a marchio’ le vendite sono cresciute del 5,3% (+4,3% a parità di numero di negozi), mentre il canale e-commerce risulta in un aumento del 39,2%. Il canale all’ingrosso, ha registrato una flessione del 18,7% legata alla decisione del management di introdurre il sistema di distribuzione selettiva a partire da gennaio.

Crescono del 6,3% i ricavi di The Bridge, per 17,9 milioni complessivi. In crescita anche i ricavi di Maison Lancel: 33,9 milioni, +9,1% rispetto all’analogo periodo chiuso al 30 settembre 2024, con incrementi per tutti i canali di vendita. Bene il mercato italiano (che assorbe il 47% delle vendite), in aumento dell’1,6%; nel mercato europeo il gruppo ha registrato un fatturato di 44,9 milioni.