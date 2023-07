Ricavi del semestre a 569 milioni (+21,7%)

Il gruppo Tod’s nel primo semestre ha realizzato un fatturato consolidato di 569,1 milioni, in crescita del 21,7% rispetto al primo semestre 20221. Negativo per 5 milioni di euro l’impatto delle valute (a cambi costanti i ricavi sarebbero pari a 574,1 milioni). Il gruppo marchigiano segnala una crescita a doppia cifra dei ricavi per tutti i marchi del gruppo. "Particolarmente brillanti i risultati di Tod’s e Roger Vivier, in tutte le loro categorie di prodotto, a conferma del sempre maggior apprezzamento da parte dei clienti per l’altissima qualità dei prodotti, la loro artigianalità ed il loro stile" commenta il presidente e ceo Diego Della Valle (foto). Il numero uno del gruppo del lusso italiano aggiunge che i mercati asiatici hanno dato "un grande contributo alla crescita dei ricavi" nel periodo. Della Valle è soddisfatto anche per i risultati "nel mercato domestico e nel resto d’Europa, spinti dalla domanda locale, oltre che dagli acquisti dei turisti".