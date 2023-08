Ricavi a -10% e conti in rosso Tagliate le stime e la cedola

Foot Locker (in foto la ceo Mary Dillon) ha chiuso il trimestre al 29 luglio con ricavi per 1,861 miliardi di dollari, in calo del 9,9% sullo stesso periodo del 2022, e una perdita di 5 milioni. E ha deciso di sospendere il dividendo trimestrale previsto a ottobre mentre e di tagliare le stime sul 2023.