Ricavi +13% a 143,1 miliardi di dollari. Utile più che triplicato: 9,9 miliardi

Ricavi e utili sopra le attese per Amazon, nel terzo trimestre, e titolo in rialzo del 5% nell’after-hours. Il colosso dell’e-commerce ha registrato un utile per azione di 94 centesimi su ricavi di 143,1 miliardi, contro stime per 58 centesimi su 141,4 miliardi. L’utile netto è più che triplicato a 9,9 miliardi.