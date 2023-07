Ribaltone in Ita Airways Cda a tre, via l’ad Lazzerini

di Andrea Ropa

La turbolenza era nell’aria. Ma non in tempi così brevi, a meno di due mesi dalla firma dell’accordo con cui Lufthansa si è impegnata a entrare nel capitale di Ita Airways. Invece è arrivata all’improvviso ieri, quando l’assemblea dei soci della compagnia nata dalle ceneri di Alitalia ha azzerato il cda, sostituendolo con un mini bord a tre componenti, tutti espressione del Tesoro. Ciò in attesa che i tedeschi indichino altri due consiglieri, di cui uno sarà l’amministratore delegato. È chiaro però che il dialogo con i tedeschi, anche sulla gestione operativa dell’azienda, è già iniziato.

Il nuovo cda, composto da Antonio Turicchi (presidente), Valeria Vaccaro e Francesco Spada (consiglieri), si è riunito subito dopo per togliere a Fabio Lazzerini la cloche di Ita Airways. Tutte le deleghe operative dell’ad uscente, nominato da Conte e confermato da Draghi, sono state affidate ad Andrea Benassi, attuale chief Network, Fleet and Alliances Officer, che assumerà l’incarico di direttore generale. Riconfermato il collegio sindacale, con Marina Scandurra presidente, Paolo Maria Ciabattoni e Giovanni Naccarato sindaci effettivi. Inoltre, Francesco Presicce, Chief Technology Officer, è stato nominato Accountable manager, posizione in precedenza ricoperta dallo stesso Lazzerini.

"La decisione di nominare un Consiglio di tre componenti – si legge in una nota della compagnia – è coerente con gli accordi intercorsi tra il ministero dell‘Economia e delle Finanze e Lufthansa, in base ai quali, per effetto della sottoscrizione di un aumento di capitale a lei riservato, la compagnia tedesca entrerà nell‘azionariato ed esprimerà altri due consiglieri, di cui uno con il ruolo di amministratore delegato. Si compie così un altro importante passaggio nel percorso individuato nel piano industriale di Ita Airways, che da startup a totale partecipazione pubblica si è consolidata e ha avviato la privatizzazione".

Nella nota, Ita Airways "ringrazia, oltre a Frances Vyvyen Ouseley per il contributo dato come consigliere, Fabio Lazzerini per il lavoro svolto dalla complessa fase di avvio e successivo consolidamento della compagnia agli attuali risultati e alla transizione verso la sua privatizzazione". Protagonista del risanamento dell’azienda, Lazzerini nelle previsioni avrebbe dovuto lasciare l’incarico solo tra qualche mese, una volta arrivato l’ok definitivo all’ingresso di Lufthansa da parte della Commissione europea. Ma il Mef ha deciso di accelerare il nuovo corso, mettendo la compagnia nella mani di Turicchi, l’uomo forte voluto dal ministro Giorgetti, in attesa che il board parli tedesco. Da tempo, infatti, si scommette sul nome di Joerg Eberhart, ex numero uno di Air Dolomiti, che molti ipotizzano sarà il prossimo ad.

Il 25 maggio scorso è stato siglato l’accordo fra il Tesoro e Lufthansa, che acquisirà il 41% di Ita Airways attraverso un aumento di capitale da 325 milioni di euro. Il gruppo di Colonia ha l’opzione, poi, di acquisire tutte le azioni rimanenti in un secondo momento. Il Mef si è impegnato in un aumento di capitale di 250 milioni di euro, terza e ultima tranche del finanziamento complessivo da 1,35 miliardi di euro già autorizzato dall’Ue.