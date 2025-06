Riammessi alla rottamazione quater. In arrivo 247mila lettere di risposta

ROMAIn arrivo le lettere di risposta a chi ha chiesto la riammissione alla Rottamazione-quater entro lo scorso 30 aprile. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione, infatti, sta inviando a tutti gli interessati la comunicazione delle somme dovute con il dettaglio degli importi da corrispondere e le indicazioni per procedere al pagamento agevolato. L’invio delle comunicazioni, in riscontro alle circa 247 mila domande presentate, sarà completato entro il 30 giugno. Le comunicazioni delle somme dovute arriveranno mediante lettera raccomandata al domicilio indicato nella domanda oppure tramite Pec ai contribuenti che in fase di adesione hanno comunicato un indirizzo di posta elettronica certificata. La comunicazione contiene un prospetto di sintesi con carichi/cartelle/avvisi inseriti nella domanda di riammissione, importi da pagare ai fini della rottamazione e scadenze di versamento in base alla scelta effettuata in fase di adesione. I contribuenti hanno infatti potuto optare per il pagamento in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2025 o in un numero massimo di 10 rate di pari importo.

Intanto, non si arresta la corsa del debito pubblico italiano che, superata ormai da mesi la soglia psicologica dei 3mila miliardi, procede a passo di record. Ad aprile lievita di altri 30,1 miliardi e l’asticella sale a 3.063,5 miliardi. Una dinamica monitorata con attenzione, soprattutto alla luce degli ultimi sviluppi internazionali. Sul sistema finanziario nazionale, nel complesso "stabile", incombono infatti elevati rischi geopolitici: e proprio la dimensione del nostro debito - avvertono le principali Autorità a tutela della stabilità del sistema finanziario - potrebbe amplificarne gli effetti.