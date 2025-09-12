Rfi, arriva il super treno-laboratorio Diamante 2.0: controlla 500 parametri mentre viaggia a 300 km/h

Roma, 12 settembre 2025 – Più sicurezza e connettività per chi viaggia su rotaia. Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) rafforza la propria flotta di treni diagnostici per il controllo dell’infrastruttura. Nei prossimi mesi, infatti, è previsto l’ingresso di due nuovi treni diagnostici AV, cinque treni per il servizio nazionale e 15 convogli per il servizio territoriale, con l’obiettivo di potenziare ulteriormente sicurezza, affidabilità e regolarità dell’esercizio ferroviario.

Elemento di punta del piano di rinnovo è ‘Diamante 2.0’ (Diagnostica, Manutenzione Tecnologica), il treno-laboratorio dedicato al monitoraggio digitale della rete ferroviaria. Il convoglio è dotato di sensori di ultima generazione che acquisiscono e trasmettono dati in tempo reale: l’obiettivo è monitorare lo stato dell’infrastruttura, prevenire i guasti, programmare al meglio la manutenzione e garantire la sicurezza dell’esercizio ferroviario. Inoltre, Diamante 2.0 è dotato di sistemi in grado di misurare la qualità della connettività LTE/5G offerta ai viaggiatori delle Frecce e degli altri treni ad Alta Velocità.

“Diamante 2.0 è il fiore all’occhiello della flotta diagnostica di Rfi – ha dichiarato l’ad del Gruppo FS, Stefano Antonio Donnarumma –. Un treno unico, con cui ieri ho viaggiato da Roma a Milano Centrale insieme ai colleghi del Gruppo Fs. Questo convoglio è in grado di monitorare oltre 500 parametri dell’infrastruttura grazie a più di 200 sensori e sistemi avanzati di video-ispezione, interazione ruota-rotaia e pantografo-catenaria. E lo fa percorrendo la rete fino a 300 chilometri orari, esattamente come un Frecciarossa”. Attualmente, oltre a Diamante 2.0, Rfi dispone di 4 treni dedicati al servizio nazionale sulle linee tradizionali e 15 rotabili per il servizio territoriale.