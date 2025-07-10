Revolut nel mirino dell'Antitrust per pratiche commerciali scorrette

Roma, 10 luglio 2025 – Indagine dell'Antitrust nei confronti di Revolut. La fintech britannica “avrebbe diffuso messaggi ingannevoli dei servizi di investimento offerti e avrebbe impiegato modalità aggressive nella gestione dei servizi bancari". È quanto si legge in una nota dell'Agcm che ha aperto un’istruttoria a carico di Revolut Group Holdings Ltd, Revolut Bank Uab e Revolut Securities Europe Uab.

Martedì gli agenti del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza hanno effettuato ispezioni nelle sedi di Revolut Bank Uab, Revolut Digital Assets Europe Ltd e Revolut Ltd.

Revolut: “Piena collaborazione con l'Antitrust, prendiamo molto seriamente l'indagine”

"Prendiamo molto seriamente l'indagine dell'Agcm. Abbiamo fornito e continueremo a fornire la nostra piena collaborazione all'Autorità". È quanto afferma Revolut in merito all’avvio dell’istruttoria. "Trattandosi di un procedimento in corso, al momento non possiamo fornire dettagli specifici. Revolut rimane pienamente impegnata a mantenere i più elevati standard di conformità e tutela dei clienti in Italia e in tutto il mondo", conclude la banca digitale.

L’indagine: servizi bancari e di investimento

Secondo quanto riportato in un comunicato dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, l’indagine riguarda i servizi di in vestimento, la promozione di investimenti in criptovalute e i servizi bancari. Per quanto riguarda i servizi di investimento, Revolut avrebbe promosso la possibilità di investire in azioni evidenziando l'assenza di commissioni e non chiarendo la presenza di ulteriori costi e le limitazioni che caratterizzano gli investimenti senza commissioni. Inoltre, avrebbe omesso un'importante informazione ossia che gli investimenti a '0 commissioni' includono azioni frazionate che – rispetto alle azioni intere – hanno notevoli differenze, tra l'altro, in termini di diritti di voto dell'azionista e di trasferibilità.

Criptovalute

Per gli investimenti in criptovalute, che per loro natura sono altamente rischiosi, Revolut non avrebbe chiarito che non è possibile modificare nel corso dell'investimento le impostazioni di stop-loss e take-profit, strumenti che consentono di gestire il proprio rischio.

Nell'ambito dei servizi bancari, Revolut avrebbe omesso o fornito con modalità non chiare informazioni rilevanti su condizioni e modalità di sospensione, limitazione e blocco del conto.

L’Antitrust: “Modalità aggressive”

"Le società avrebbero adottato modalità aggressive nel sospendere o bloccare i conti, senza fornire un adeguato preavviso né garantire ai clienti un confronto o un'assistenza adeguata. Ciò avrebbe impedito agli utenti di accedere ai propri fondi e ai servizi collegati, anche per lunghi periodi, ostacolando l'esercizio dei loro diritti contrattuali", si legge nella nota dell’Antitrust.

Infine, Revolut avrebbe omesso di fornire informazioni chiare ed esaustive sui requisiti richiesti per ottenere l'Iban italiano (con iniziali It) al posto dell'Iban lituano (con iniziali Lt).