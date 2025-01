Revolut, nuovo conto deposito senza vincoli al 3%: le condizioni

Milano, 28 gennaio 2025 – Revolut non si ferma. Dopo aver lanciato il conto con Iban italiano ora “offre” ai propri nuovi clienti un Conto deposito senza vincoli con un tasso di interesse del 3%. Non solo.

Revolut, banca digitale italiana, ha annuncia di aver raggiunto 3 milioni di clienti in Italia, contestualmente al lancio dei Conti Deposito senza Vincoli, il suo nuovo prodotto di risparmio.

Revolut è una banca digitale. La Banca Centrale Europea ha concesso alla società una licenza bancaria completa nel dicembre 2021 ed è disponibile in 30 Paesi. E’ una società di tecnologia finanziaria (fintech) con sede nel Regno Unito che offre servizi bancari tra cui una carta prepagata (MasterCard o Visa), cambio valuta, cambio di criptovaluta e pagamenti peer-to-peer. L'app mobile Revolut supporta spese e prelievi bancomat in 120 valute e invio in 29 valute direttamente dall'app. Revolut non applica commissioni per la maggior parte dei suoi servizi (fino a una soglia limite).

Un conto deposito non è un conto operativo (non si possono cioè fare prelievi, bonifici, pagamenti...). E’ un conto dove si versa una somma di denaro alla banca, la quale si impegna a restituirtela a scadenza (se vincolato) oppure quando vorrai (se libero), aggiungendo gli interessi maturati fino a quel momento. Dopo il primo versamento, inoltre, si possono fare versamenti aggiuntivi. Generalmente i conti deposito hanno rendimenti superiori ai conti correnti bancari.

Il nuovo prodotto di Revolut sarà inizialmente disponibile per tutti i nuovi clienti che apriranno un conto Revolut tra il 27 gennaio e il 31 marzo.

Il Conto deposito senza vincoli Revolut darà diritto a un tasso di interesse del 3%, indipendentemente dal piano sottoscritto, fino al 31 maggio 2025.

I clienti esistenti otterranno l'accesso gradualmente nelle prossime settimane, poiché il prodotto è disponibile solo per i titolari di Iban italiano. I clienti riceveranno istruzioni da Revolut su come unirsi a una waiting list per essere i primi a migrare il loro Iban lituano all’iban italiano e ad accedere a questo prodotto.

Il Conto Deposito senza Vincoli consentirà loro di ottenere un tasso di interesse giornaliero competitivo fino al 3% annuo sui loro depositi, pagato quotidianamente (a differenza di altre banche) e con i seguenti tassi lordi annuali:

piani Standard e Plus 2% annuo

2% annuo Premium 2,25%

2,25% Metal 2,5%

2,5% Ultra 3%

3% Fino a maggio 2025 sarà per tutti del 3% indipendentemente dal piano scelto.

"I clienti che desiderano ottenere tassi di interesse più elevati possono aggiornare i loro piani esistenti (ad esempio da Standard ai piani a pagamento) con pochi tocchi all'interno dell'app”, spiegano da Revolut.

Ma chi può aprire un conto e ottenere la possibilità di sfruttare il conto deposito? Per farlo occorre:

essere fiscalmente residente in Italia ;

; avere u n’età di almeno 18 anni ;

; essere un nuovo cliente di Revolut , che si iscrive per la prima volta durante il Periodo della Promozione

, che si iscrive per la prima volta durante il Periodo della Promozione aver completato il processo di registrazione presso Revolut Bank UAB (succursale italiana) durante il Periodo della promozione.

Sul conto deposito è possibile mettere fino a un massimo di 100mila euro mentre non sono previste cifre minime. La principale differenza rispetto ai Conti deposito della concorrenza è che Revolut riconosce il tassi di interesse quotidianamente.