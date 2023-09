Rete Tim, tempi più lunghi per l’offerta Kkr a Roma: ecco cosa sapere

L’offerta vincolante per acquistare la rete di Tim arriverà entro il 15 ottobre. Kkr ha chiesto una proroga della scadenza, che era prevista per il 30 settembre, e il cda di Tim l’ha concessa ieri. Il fondo americano e il Tesoro starebbero lavorando ai dettagli sull’operazione, tra cui l’accordo di fornitura dei servizi di rete che verrà applicato a Tim, una volta ceduta l’infrastruttura, in attesa del parere della Corte dei Conti e dell’Antitrust (Agcm). Il Mef — pronto a investire fino a 2,2 miliardi nell’operazione per rilevare fino al 20% di Netco — ha firmato una lettera d’intenti con Kkr solo lo scorso 10 agosto e il suo advisor Ubs è al lavoro per negoziare e rivedere i dettagli. Nell’attesa dell’offerta vincolante, Telecom ha raccolto diversi pareri legali tra cui quello degli avvocati Giuseppe Portale e Gaetano Marchetti, e quello dell’avvocato Andrea Zoppini, i quali sostengono che il cda potrebbe decidere di cedere la rete senza dover passare dal via libera preventivo di un’assemblea. Una tesi legale che verosimilmente sarà contestata dagli azionisti, privati del diritto di votare su un’operazione decisiva, a cominciare da Vivendi, primo socio al 23,75% di Tim, i cui legali sostengono che andando a incidere sull’oggetto sociale c’è bisogno del via libera dell’assemblea straordinaria. Su questo punto Vivendi si è già fatta avanti: secondo indiscrezioni, avrebbe chiesto in una lettera al board la pubblicazione dei pareri legali.

Si discute anche se l’offerta Kkr-Mef debba passare dal vaglio del comitato parti correlate: in proposito nel 2021 Tim, previo parere degli avvocati, stabilì che mentre Cdp era da considerarsi una parte correlata, il Mef non lo era. Il 5 ottobre prossimo, intanto, i rappresentanti di Vivendi dovrebbero incontrarsi con il governo, secondo le ultime voci.

Elena Comelli