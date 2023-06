Rete Tim, Kkr rilancia a 23 miliardi Ma il socio Vivendi dice ancora no

di Andrea Ropa

Le offerte per Netco, la società in cui confluiranno la rete fissa e Sparkle, sono sul tavolo. Ma non soddisfano ancora i padroni del vapore. Adesso gli occhi sono puntati sul 19 e 22 giugno, quando il cda di Tim – cui nel frattempo il 14 giugno dovrebbe unirsi Luciano Carta, indicato da Vivendi per prendere il posto del dimissionario Arnaud de Puyfontaine – deciderà sul dossier del quale si discute ormai da oltre un anno e mezzo, fra vari stop and go. I due contendenti, il fondo americano Kkr e la cordata Cdp-Macquarie, già proprietaria di Open Fiber, hanno presentato le loro offerte migliorative, a cui i francesi – azionisti di maggioranza di Tim con il 23,7% del capitale – hanno però fatto di nuovo spallucce. I ritocchi alle offerte, peraltro soggette a caveat e condizioni, restano infatti lontani dai 30 miliardi di euro chiesti da Vivendi.

Il colosso transalpino delle tlc definisce le proposte "inconsistenti" e auspica che Tim, che "ha già bocciato offerte sostanzialmente uguali", confermi "questa linea". "La retorica per cui Tim debba vendere la rete per sopravvivere va smentita fortemente, perché esistono altri piani che raggiungono lo stesso obiettivo con meno sforzo economico. Occorre un cambio di passo per aprire un nuovo capitolo con una visione strategica industriale e non puramente finanziaria", affermano i francesi, ormai in rotta con la gestione dell’ad Pietro Labriola e che con le loro azioni possono essere determinanti in assemblea.

Tornando alle buste aperte venerdì sera, secondo i rumors arrivati da oltreoceano Kkr avrebbe rialzato di 2 miliardi l’offerta presentata lo scorso 4 maggio, portandola a quota 23 miliardi, mentre Cdp-Macquarie, pur ferma su una valutazione di poco superiore ai 19 miliardi, avrebbe migliorato le condizioni rendendosi disponibile a scorporare gli asset di Open Fiber, con l’acquisizione delle aree nere – quelle di maggior valore – da parte degli australiani, mentre le aree bianche e grigie resterebbero in capo alla Cassa Depositi e Prestiti.

Il piano permetterebbe a Cdp di giocare a mani libere la partita sulla rete di Tim, non avendo vincoli finanziari legati alla presenza del fondo australiano e potendo contare su una dote finanziaria ulteriore derivante dal ‘divorzio’. Inoltre verrebbero rimosse le tematiche antitrust legate al fatto che Cdp e Macquarie sarebbero azionisti di entrambe le reti, non avendo rilevanza il fatto che Cdp sia proprietaria delle aree grigie e bianche: le prime sono quelle in cui non è previsto che nel giro di un triennio ci sia più di un operatore di rete, le seconde, invece, sono quelle in cui non è presente alcun operatore e nessuno ha mostrato interesse ad investire. Gli australiani, che devono ancora trovare la quadra con Cdp, avrebbero già avuto contatti con il Mise e il Mef per illustrare il loro piano. Se il progetto dovesse avere successo non è escluso che Cdp, autonoma nelle valutazioni finanziarie e senza vincoli regolamentari, e Kkr possano unire le forze per rilevare la rete di Tim.

Una partita infinita e complicata, che richiederà "tempi probabilmente più lunghi di quello che uno immagina – avverte l’ad di Cdp, Dario Scannapieco – Vedremo quello che accade, ma non drammatizzerei. Ci sarà bisogno di tempo e lo scenario è in evoluzione". Scannapieco sottolinea poi l’obiettivo dell’operazione: "L’Italia è al terz’ultimo posto in Europa come utilizzo della fibra, abbiamo due società che hanno sinergie che possono essere sfruttate, perché non ha senso creare due reti per erogare il servizio. La scelta portata avanti dal management di Tim di separare la rete e sviluppare la concorrenza sui servizi, come accade sull’elettricità o su altri fronti, mi sembra sostenibile".