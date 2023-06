Rete Tim: Kkr e Cdp-Macquarie ci riprovano

MILANO

Cdp e Macquarie da una parte e Kkr dall’altra ci riprovano, presentando una nuova offerta non vincolante per l’acquisto della costituenda NetCo di Tim (nella foto l’ad Pietro Labriola), che ricomprenderà la rete infrastrutturale e la partecipazione in Sparkle. Ieri sera è arrivata la conferma: sono pervenute due nuove offerte non vincolanti e si procede velocemente verso una risoluzione. Il Comitato parti correlate farà la sua istruttoria e le due offerte saranno esaminate dal cda il 19 e 22 giugno. Non ci si aspettano ritocchi economici significativi, ma secondo indiscrezioni Cdp avrebbe aperto a un dialogo con Tim su come limitare i rischi antitrust. Kkr invece confermerebbe sostanzialmente il valore complessivo di NetCo ma con una modifica del mix degli asset che porterebbe a un maggiore deleverage per Tim.