Rete, ritardi sull’ingresso del Mef "Tempi lunghi": Tim cala in Borsa

di Elena Comelli

La scadenza per la cessione della rete a Kkr si avvicina e Tim rallenta a Piazza Affari, complici le voci su un possibile slittamento delle tempistiche dell’ingresso del Mef accanto al fondo americano nell’offerta vincolante attesa entro il 30 settembre. I titoli del gruppo di tlc ieri hanno ritracciato dello 0,75% a 0,2762 euro, frenando rispetto ai recenti guadagni. In vista della scadenza, prosegue il negoziato in esclusiva fra Tim e Kkr, con un’offerta sul tavolo che, stando agli ultimi rumors, parte da una base in termini di enterprise value (debito più equity) di 20 miliardi per arrivare fino a 23.

Vivendi, primo azionista di Tim, ritiene che l’infrastruttura valga almeno 31 miliardi, ma finora non si è opposta al negoziato, caldeggiato dal governo, a cui avrebbe chiesto un incontro. A inizio agosto il ministero dell’Economia ha infatti firmato un memorandum con il fondo americano prenotando una quota fino al 20% della Netco e chiedendo un ruolo decisivo del governo nella definizione delle scelte strategiche. L’obiettivo per Palazzo Chigi è quello di presidiare un’infrastruttura ritenuta strategica. Tim, da parte sua, punta a recuperare libertà d’azione e anche a superare il problema del proprio debito. Se il gruppo dovesse rifinanziare la sola parte del debito costituita da obbligazioni (oltre 17 miliardi) ai tassi delle ultime emissioni, intorno all’8%, dovrebbe sborsare più di mezzo miliardo di oneri finanziari aggiuntivi all’anno, aggravando di oltre un terzo la relativa voce in bilancio.

Secondo il Sole 24 Ore, anche se l’operazione non produrrà comunque da subito il recupero del pieno merito di credito da parte di Tim, che è sotto di diversi gradini al livello di investment grade (B1 per Moody’s, B+ per S&P, BB- per Fitch, con outlook negativo per tutte e tre le agenzie), il rating potrebbe migliorare nei prossimi anni, quando, si sarà concluso il processo in corso.

Se la nuova Tim dei servizi dimostrerà di essere in grado di mantenere una leva inferiore a 2, potrà ragionevolmente aspirare a tornare al livello di investment grade che ha perso quattro anni fa, e a farsi spazio nei portafogli di una platea più ampia di investitori istituzionali. Per la messa a punto dell’operazione, che oltre al Mef potrebbe vedere la possibile partecipazione, come socio italiano, del fondo F2i con una quota del 15% circa, sempre più osservatori ritengono che le deadline inizialmente ipotizzate potrebbero slittare. I motivi, secondo le voci di stampa, sarebbero le difficoltà da parte dell’esecutivo nel reperire le risorse di equity da investire nel progetto, "alla luce dei problemi in vista della Finanziaria segnalati dal ministro del Tesoro Giancarlo Giorgetti". Tanto più che alcuni esperti sono convinti che bisognerà risolvere anche problemi antitrust, dato che il Mef è primo azionista di Cdp, che controlla a sua volta il 60% di Open Fiber.