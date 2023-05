Rete e sicurezza Snam investe 313 milioni

Snam ha investito 313 milioni di euro nei primi 3 mesi dell’anno. Li ha dedicati quasi interamente alle infrastrutture per il trasporto (213 milioni) e per lo stoccaggio del gas (41 milioni) oltre che per la rigassificazione del Gnl (39 milioni), destinando i rimanenti 12 milioni nella transizione energetica. Uno sforzo, ha sottolineato l’ad Stefano Venier illustrando i conti trimestrali, che ha consentito al paese di "approcciare il prossimo inverno con un sistema energetico molto più solido e resiliente, grazie agli stoccaggi già pieni al 65% e agli interventi infrastrutturali per la sicurezza in corso". Il tutto senza intaccare la "solidità economico-finanziaria" con risultati che hanno consentito di "confermare le stime di fine anno". In progresso del 12,9% a 912 milioni i ricavi, grazie alla realizzazione del piano investimenti e allo sviluppo delle attività di efficienza energetica. È salito dell’1,5% a 597 milioni il margine operativo lordo rettificato, mentre il risultato netto è sceso del 7,4% a 301 milioni, in parte per i mancati proventi straordinari del 2022 e in parte per la crescita dei tassi d’interesse, che hanno controbilanciato l’aumento del Mol.