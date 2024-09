La sostenibilità sta trasformando il retail, la svolta dell’intelligenza artificiale

Milano, 24 settembre 2024 – I nuovi centri commerciali cambiano non solo lo skyline delle città, ma anche il sistema sociale. Sembra essere definitivamente riposta nella valigia dei ricordi la definizione dei mall del sociologo Mar Auge che li definiva dei “non luoghi”. “I centri commerciali di oggi – ci ha detto Francesco Pupillo, direttore del MAPIC – vengono realizzati all'interno delle città rivalutando e dando nuova vita, nella maggior parte dei casi, a delle aree dismesse. Le aree centrali vengono quindi preferite alle zone periferiche”.

La crescita del settore si coniuga sempre più con le regole della sostenibilità? “ Il settore del retail contribuisce in modo significativo alle emissioni di carbonio a livello globale, rappresentando circa il 10% dell’inquinamento atmosferico. Con l'aumento delle richieste normative e delle aspettative dei consumatori in merito a pratiche responsabili dal punto di vista ambientale, i retailer stanno implementando una gamma sempre più ampia di soluzioni sostenibili per affrontare queste sfide. La sostenibilità è ormai un parametro indispensabile per i brand e le property company che devono rispettare una legislazione sempre più rigorosa, soddisfare una clientela più attenta ed esigente e attrarre investitori. La sostenibilità è sempre più considerata un importante asset strategico per assicurare lo sviluppo delle aziende. Aldilà delle normative dei vari Stati cresce sempre più la consapevolezza tra gli operatori di adottare quelle soluzioni che permettono di coniugare lo sviluppo al rispetto dei temi sociali”.

Il ruolo dell'intelligenza artificiale

Che ruolo avrà l'intelligenza artificiale nello sviluppo dei centri commerciali? “La tecnologia costituisce una variabile essenziale della nuova era del commercio, grazie ai rapidi progressi dell'intelligenza artificiale (IA) che sta già trasformando i modelli operativi tradizionali del settore e il modo in cui i brand interagiscono col consumatore. Negli ultimi anni abbiamo vissuto tre importanti fasi di sviluppo del settore. Dapprima il commercio elettronico, succcessivamente la sostenibilità e più di recente l'intelligenza artificiale caratterizzano il percorso di sviluppo che sta caretterizzando ilnuovo comparto”.

La prossima edizione di Mapic in programma a Cannes al Palais des Festivals, dove saranno presenti, dal 26 al 28 novembre, oltre 5.000 partecipanti tra cui 1600 insegne provenienti da tutto il mondo, costituirà un importante momento di analisi e confronto per delineare le evoluzioni del settore? “MAPIC 2024 metterà in luce le evoluzioni del settore cercando di guidare i player del mercato ad interpretare le trasformazioni in atto ed identificare nuove opportunità di crescita. Il mercato immobiliare commerciale e l’industria retail si trovano oggi ad un bivio, con la necessità di adattarsi ad un mondo in rapida evoluzione ed identificare le soluzioni all’equazione proposta dalle nuove variabili che stanno trasformando il mercato: nuovi comportamenti di consumo, omnicanalità, crescita dei concept “esperienziali”, nuove tipologie di progetti principalmente a uso misto, crescente importanza dell’impatto sociale e ambientale del retail e boom dell’Intelligenza Artificiale. Gli operatori del mercato immobiliare e del retail dovranno dimostrare flessibilità per adattarsi e crescere in questa nuova era”.

Gli investitori internazionali

Come giudica l'interesse degli investitori internazionali nei confronti dell'Italia? “Abbiamo nuovi brand che vogliono investire in Italia, ma ci sono anche brand italiani che stanno investendo all'estero. Le prospettive di crescita del settore in Italia sono positive anche se è ancora un po' lontano dai trend di crescita di dieci anni fa. Tra le novità della nuova edizione di MAPIC sarà l’Osservatorio dei brand in espansione internazionale, una guida pubblicata in anteprima dal Salone che identificherà i marchi globali che desiderano approdare ed espandersi in Europa, nonché i brand internazionali presenti in uno o più paesi ma che desiderano iniziare a svilupparsi in nuovi paesi europei. Questi brand avranno una vetrina dedicata nella Retail Gallery, una nuova area specificamente creata per presentare questi brand al pubblico dei partecipanti, nonché delle sessioni di presentazioni dedicate. Il MAPIC conferma così il suo ruolo di creatore e acceleratore di relazioni e connessioni tra marchi, proprietari e gestori di spazi commerciali”.