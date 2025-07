Reshoring, cos’è e come funziona: un ritorno strategico che modifica l'economia globale

Milano, 18 luglio 2025 – Da anni, le aziende delocalizzano la produzione in Paesi con costi del lavoro inferiori. Tuttavia, un'inversione di tendenza è sempre più evidente, con il fenomeno del “reshoring” (o back-shoring) che sta ridisegnando la mappa economica mondiale. Si tratta di una strategia dettata da nuove contingenze geopolitiche, costi logistici crescenti e la ricerca di maggiore resilienza. Ma che cos'è precisamente il reshoring?

Reshoring: analisi di un fenomeno

Il reshoring è il processo che porta le aziende a riportare la produzione o parti di essa nel Paese d'origine, dopo averla precedentemente delocalizzata all'estero (offshoring). Le motivazioni sono molteplici e complesse, e vanno dalla necessità di ridurre i rischi legati a eventi imprevedibili (pandemie, conflitti, interruzioni delle forniture), al controllo qualità, alla vicinanza ai mercati di consumo e, sempre più spesso, alla volontà di migliorare la sostenibilità e l'immagine aziendale, nonché alla percezione che la produzione in Paesi in via di sviluppo possa considerarsi dal punto di vista qualitativo meno accurata.

Numeri e tendenze in crescita

Secondo il “Reshoring Initiative Data Report 2023”, negli Stati Uniti, ad esempio, sono stati annunciati oltre 350.000 nuovi posti di lavoro nel 2022 grazie al reshoring e ai Foreign Direct Investment (FDI), portando il totale a oltre 1,6 milioni di posti di lavoro da quando l'iniziativa ha iniziato a essere analizzata nel 2010. Il 2022 ha segnato un record, superando l'anno precedente di quasi il 25%. Settori come l'elettronica, i veicoli elettrici, l'energia rinnovabile e i prodotti farmaceutici sono i più interessati. In Europa, la Germania e la Francia stanno assistendo a un numero crescente di rientri, ma è l'Italia a mostrare una particolare vivacità.

L'Italia: un caso virtuoso

Per l'Italia, il reshoring rappresenta un'opportunità unica per rilanciare il manifatturiero e l'occupazione. Uno studio di UniCredit e The European House – Ambrosetti ha evidenziato come il numero di imprese italiane che hanno riportato la produzione in patria sia cresciuto in modo significativo. Dal 2019 al 2022, circa il 25% delle imprese italiane con attività delocalizzate ha considerato o attuato strategie di reshoring o nearshoring (fenomeno che consiste nel riportare la produzione in Paesi vicini). I settori più interessati in Italia sono il tessile-abbigliamento, l'elettronica, la meccanica di precisione e il design. Il "Made in Italy" torna ad essere un fattore decisivo, non solo per la qualità intrinseca, ma anche per il controllo della filiera e la garanzia di standard etici e ambientali. Il giro d'affari include anche investimenti diretti nella riconversione di impianti, nell'acquisizione di nuove tecnologie e nella formazione di personale specializzato, con un impatto positivo sul PIL stimato in crescita di alcune decine di miliardi di euro nel prossimo lustro.

Le ragioni del ritorno

Sono diverse, come detto, le leve che spingono le aziende a considerare l'offshoring: costi crescenti nei Paesi low-cost (salari, costi energetici e logistici in Asia e in altre regioni si sono progressivamente allineati, riducendo il vantaggio competitivo iniziale); volatilità delle catene di approvvigionamento (la pandemia di Covid-19, la crisi del Canale di Suez e le tensioni geopolitiche hanno evidenziato la fragilità delle filiere lunghe e complesse); controllo qualità e innovazione (la vicinanza della produzione al centro di ricerca e sviluppo facilita il controllo qualità e accelera i processi di innovazione); sostenibilità e immagine (prodotti realizzati localmente con processi più sostenibili migliorano la reputazione aziendale e rispondono alla crescente domanda dei consumatori); incentivi governativi (molti Paesi offrono agevolazioni fiscali e supporti per attirare nuovamente la produzione).