Rendite catastali, 1.800 immobili nel mirino

Il ministro dell’Economia lo aveva detto. L’utilizzo del Superbonus, con le migliorie portate agli immobili, ne aumenta il valore e questo vale anche ai fini catastali. Così è partito il check up sulle case. Con rilevazioni aeree sono state definite mappe e controllati immobili che sul catasto valgono poco o nulla e che invece hanno speso assai per essere ristrutturate. Lo screening ha riguardato circa 3.000 immobili e il faro del fisco si è concentrato al momento sui primi 1.800, che hanno completato i controlli preliminari e per i quali è ora in atto un confronto con i proprietari.

La campagna per aggiornare le rendite catastali degli immobili ristrutturati con il Superbonus è scattata a inizio anno. L’Agenzia delle Entrate ha inviato delle lettere ai contribuenti che hanno beneficiato della misura, per chiedere conto del loro operato. L’Agenzia ha previsto che l’invio delle lettere di compliance riguardi "in una prima fase gli intestatari catastali di immobili oggetto degli interventi con il Superbonus che risultano privi di rendita catastale o con valori catastali di modesta entità rispetto ai costi sostenuti per effettuare gli interventi edilizi in argomento", ha chiarito a febbraio la sottosegretaria al Mef, Lucia Albano, precisando che "in entrambi i casi, è ragionevole ipotizzare che l’esecuzione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio possa aver comportato una modifica nella consistenza o nell’attribuzione della categoria e della classe dell’immobile".

