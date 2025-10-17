Rendimenti Btp Valore, cos’è il meccanismo step-up. Premiati gli investimenti duraturi

Roma, 17 ottobre 2025 – Tre anni al 2,6%, due al 3,1% e infine altri due al 4%. Questo il rendimento reso noto oggi da Tesoro per il BTp Valore 2032 di ottobre a cui si aggiunge lo 0,8% del premio fedeltà finale, riservato a chi acquisterà il BTp nella settimana del collocamento e lo terrà sul proprio conto titoli fino alla scadenza dell’ottobre 2032. Il confronto con i rendimenti dei Btp ordinari indica una evidente “generosità” nella sequenza dei rendimenti costruita dal Tesoro dal momento che il 2,6% triennale del BTp Valore si confronta con il 2,16% offerto oggi dai BTp ordinari a scadenza analoga, che sui cinque anni arrivano al 2,6% mentre sui sette anni offrono il 2,98%. Il BTp Valore prospetta invece un rendimento medio semplice del 3,14%, che sale al 3,26% con il premio fedeltà.

La sottoscrizione dal 20 ottobre

Parte così la corsa del nuovo BTp Valore ottobre 2032. Il titolo, in sottoscrizione dal prossimo lunedì 20 ottobre fino alle ore 13 di venerdì 24 ottobre, salvo chiusura anticipata, avrà un rendimento molto interessante con cedole pagate ogni tre mesi con rendimenti prefissati e crescenti nel tempo e un premio fedeltà pari allo 0,8% per coloro i quali hanno acquistato il titolo in emissione lo hanno tenuto in portafoglio fino a scadenza naturale.

Il calcolo del rendimento

Come mettono in luce i calcoli effettuati dall’ufficio Studi e analisi finanziaria della Cassa di Ravenna, chi investe 10mila euro sul BTp Valore si ritroverà 12.280 euro al lordo della fiscalità a ottobre 2032 (che restano 11.995 al netto del prelievo fiscale del 12,5%).

Il meccanismo dello step-up

Come detto, il nuovo titolo avrà una durata di sette anni, cedole crescenti nel tempo pagate ogni tre mesi, secondo un meccanismo “step-up” di 3+2+2 anni (tre anni al 2,6%, due al 3,1% e infine altri due al 4%). Un modo per tenere “legato” il cliente che più a lungo tiene il titolo più viene premiato. A tutto questo di aggiunga, e non è un dettaglio da poco, il premio finale extra per chi lo acquista durante i giorni di collocamento e lo detiene fino alla scadenza sarà pari allo 0,8% del capitale nominale investito. Al termine del collocamento i tassi così comunicati potranno essere solo confermati o rivisti al rialzo, qualora le condizioni di mercato lo richiedessero. Come per le precedenti emissioni, il BTp Valore potrà essere acquistato esclusivamente dai piccoli risparmiatori attraverso il proprio home banking, se abilitato alle funzioni di trading online, o rivolgendosi al proprio referente in banca o all’ufficio postale presso cui si possiede un conto corrente con il conto deposito titoli.

Investimento minimo da 1000 euro

L’investimento parte da un minimo di 1.000 euro, avendo sempre la certezza di veder sottoscritto l’ammontare richiesto. Il titolo viene acquistato alla pari e senza commissioni durante i giorni di collocamento, fermi restando i costi di gestione del conto titoli o del trading online richiesti e concordati con la propria banca laddove siano presenti.

La tassazione agevolata

Prevista la consueta tassazione agevolata per tutti i Buoni del Tesoro al 12,5% su cedole e premio finale extra, l’esenzione dalle imposte di successione, nonché l’esclusione dal calcolo ISEE fino a 50.000 euro investiti in titoli di Stato.

La mossa giusta per i ‘cassettisti’

Il nuovo BTp Valore ottobre 2032 può offrire un rendimento interessante e crescente per i risparmiatori che cercano un titolo stabile, con cedole regolamentate e una tassazione agevolata. Naturalmente, il tutto dipenderà dall’andamento dei tassi: se questi dovessero aumentare, il valore del titolo scenderà e potrebbe non convenire cederlo anticipatamente; se invece i tassi scenderanno il valore aumenterà. In ogni caso, nessuna penalizzazione o guadagno dall’andamento dei tassi se si tiene il titolo fino a scadenza. Quindi, sarebbe ottimale investire nel titolo somme di cui non si prevede di avere bisogno nei sette anni a venire o parte del portafoglio sulla quale si voglia avere un reddito certo e senza oscillazioni. Dopo aver raccolto la fiducia dei risparmiatore - al 31 marzo 2025 erano in circolazione BTp Valore per un ammontare complessivo di 79,83 miliardi di euro, pari al 3,13% dell'ammontare complessivo dei titoli di stato in circolazione alla stessa data, 2.549,02 miliardi di euro – il nuovo BTp Valore mette alla prova il mercato con rendimenti comunque vantaggiosi rispetto alla media del debito pubblico europeo.