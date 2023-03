Rekeep: urgente ristrutturare gli edifici pubblici

L’EFFICIENZA ENERGETICA negli edifici delle pubbliche amministrazioni rappresenta un’annosa questione di cui si parla sempre troppo poco: secondo uno studio pubblicato da Consip nel 2021, in Italia le pubbliche amministrazioni sono soggette a spese annuali dovute all’energia pari a circa 8,9 miliardi di euro. Tali consumi sono legati soprattutto al patrimonio edilizio posseduto, cui si aggiungono l’illuminazione pubblica, i trasporti e le strutture di servizio, come le centrali energetiche o per il trattamento rifiuti. Secondo quanto emerge dal rapporto annuale Enea sull’efficienza energetica, nel nostro Paese oltre il 50% degli immobili, in particolare quelli pubblici, risale a prima degli anni Settanta, quindi necessiterebbe di importanti interventi di riqualificazione energetica e sismica. Non si potrà davvero parlare di transizione energetica se non si affronta prima il tema dell’efficienza nella Pa, particolarmente complesso a causa della molteplicità delle variabili in gioco: solamente per quanto riguarda gli edifici, sono da considerare uffici, scuole, ospedali e case di cura, edifici residenziali, strutture sportive, musei. Inoltre, gli iter per arrivare dall’individuazione di una necessità alla sua soluzione concreta risultano spesso lunghi e farraginosi. Eppure, per il suo elevato potenziale di efficientamento, il settore della PA potrebbe ottenere enormi risparmi per la spesa pubblica e benefici significativi in termini ambientali.

Il gruppo internazionale Rekeep, guidato dal presidente Carlo Levorato (foto sopra) , da oltre un decennio sottolinea quanto sia importante – e non più rinviabile – un investimento su larga scala, finalizzato alla riqualificazione del patrimonio immobiliare pubblico italiano. A confermare l’urgenza della questione, un’indagine realizzata da Nomisma, per conto di Rekeep, nel 2020, dal titolo ‘Un Green new deal sul patrimonio immobiliare pubblico: nuove economie ed effetti ecosistemici’. Il rapporto ha messo in evidenza come un programma complessivo di interventi di riqualificazione energetica e sismica sul patrimonio della pubblica amministrazione potrebbe rappresentare una soluzione concreta, sostenibile e virtuosa di transizione energetica, con ricadute positive in termini di Pil, occupazione, riduzione di emissioni inquinanti e consumi energetici.

L’investimento pluriennale stimato dalla ricerca per la riqualificazione di scuole e uffici pubblici di proprietà degli enti locali sarebbe di circa 39 miliardi di euro (dato calcolato nel 2020): un impegno di spesa sicuramente sostenibile, anche alla luce del fatto che parte degli investimenti, in particolare quelli legati alla gestione dell’energia, potrebbe essere finanziata direttamente dalle imprese private, con il cosiddetto ‘partenariato pubblico privato’.