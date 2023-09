Regno Unito, il 12% delle auto immatricolate nel 2022 è elettrica

Londra, 20 settembre 2023 – Nel corso del 2022, più del 12% delle nuove automobili immatricolate nel Regno Unito sono elettriche. Come riportano i dati del Ministero dei Trasporti, infatti, nel Regno Unito sono state acquistate 267.000 autovetture elettriche nell’ultimo anno e 395.000 veicoli plug-in. Valori in linea con le media dell'Unione Europea, ma ancora un po' distanti dalla decisione del Regno Unito che ha annunciato il divieto di vendita di nuove auto a benzina e diesel per il 2030 già qualche anno fa.

Come si ricarica l’auto elettrica nel Regno Unito

L’Office for Zero Emission Vehicles (Ozev) sostiene la transizione verso i veicoli a emissioni zero, fornendo supporto per l'adozione dei veicoli e finanziamenti per sostenere le infrastrutture di ricarica in tutto il Regno Unito. Tra questi: le sovvenzioni per la ricarica domestica, per la ricarica su strada e sul posto di lavoro. Solo dall’aprile 2022 sono state finanziare 3.433 prese domestiche che si aggiungono alle 380.555 degli ultimi 10 anni. Per quanto riguarda i dispositivi di ricarica sul posto di lavoro, da luglio 2022, sono stati erogati fondi per 12.701 prese.

Secondo gli ultimi dati del Ministero dei Trasporti, nel Regno Unito sono disponibili 44.020 dispositivi pubblici di ricarica per veicoli elettrici. Di questi, 8.461 sono rapidi. Inoltre, sono stati concessi finanziamenti per altri 14.397 dispositivi di ricarica pubblica. Questo include sia i dispositivi installati, ma i cui progetti devono ancora essere completati, sia quelli che verranno installati in futuro. Oltre alle tradizionali colonnine presenti, alcuni di questi dispositivi di ricarica sono istallanti direttamente sui lampioni dell’illuminazione pubblica.