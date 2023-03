Il registro delle opposizioni non funziona: il flop contro il telemarketing invasivo

Telemarketing (Archivio)

Roma, 10 gennaio 2023 - Lo scorso luglio era stato annunciato come la tanto attesa ‘rivoluzione sul fronte del telemarketing’, lo strumento che avrebbe consentito agli utenti di opporsi all’uso, per finalità pubblicitarie, dei numeri di telefono di cui si è intestatari, inseriti negli elenchi pubblici degli operatori che svolgono attività di telemarketing. A distanza di sei mesi, tuttavia, gli stessi addetti ai lavori sono costretti ad ammettere che il Registro pubblico delle opposizioni (Rpo), messo a punto dal Ministero dello sviluppo economico ed esteso ai telefoni cellulari dal 27 luglio 2022, non è sufficiente a vincere la partita contro il ‘telemarketing selvaggio’, la fastidiosa consuetudine che espone gli utenti a decine di telefonate, in qualsiasi ora del giorno e in palese violazione delle regole sulla privacy. Al punto che lo scorso settembre è stata promossa l’attivazione di un codice di condotta in materia di telemarketing e teleselling, ora allo studio del Garante della privacy, che dovrà dare l’ok al documento. Ma facciamo un passo indietro e vediamo nel dettaglio quali dimensioni ha raggiunto, nel nostro Paese, il business del telemarketing e come funziona il cosiddetto Rpo. Il giro d’affari del telemarketing Secondo i dati recentemente forniti dal Codacons, il telemarketing...