Roma, 27 ottobre 2021 - Mini svolta in manovra per il reddito di cittadinanza. E sulle pensioni il Governo punta a un passaggio di 'solo' un anno nell'ormai celebre quota 102. Le notizie filtrano a cabina di regia ancora in corso, mentre si apprende che i saldi previsti dal Documento programmatico di bilancio vengono confermati: si va verso una finanziaria in deficit per 23,4 miliardi di euro, pari all'1,245% del Pil.

Reddito di cittadinanza

La legge di Bilancio, domani all'esame del Consiglio dei ministri, prevede due sostanziali modifiche all'impianto lanciato dall'ex governo gialloverde: oltre all'inasprimento dei controlli preventivi anti furbetti, arriva anche un taglio dell'assegno per coloro che rifiutano due proposte di lavoro. La decurtazione - su cui nell'esecutivo è stato trovato l'accordo - dovrebbe essere progressiva, dal secondo rifiuto in poi, ma non si conoscono ancora le percentuali del 'decalage'. Oggi chi dice no a tre proposte di lavoro perde il diritto all'assegno, ma non riceve nessuna riduzione dell'importo se ne rifiuta due.

Pensioni

Sul tavolo anche il nodo più annoso, quello delle pensioni la cui riforma - stando alle ultime indiscrezioni - penalizzerebbe in particolare i nati nel 1960 (qui le ipotesi e le trappole). La proposta fatta dal ministro dell'Economia Daniele Franco in cabina di regia, al cospetto delle forze di maggioranza, prevede la 'transizione' a quota 102 solo per un anno, il 2022. In aggiunta alla Quota transitoria di un solo anno, verrebbe istituito un fondo per traghettare i lavoratori penalizzati dai nuovi requisiti.

Pensioni, la ricetta di Grillo: "Anticipo a 63 anni con quota retributiva"