Roma, 27 aprile 2021 - Seconda giornata in Parlamento con al centro la discussione e il voto sia alla Camera che al Senato sul Recovery Plan, il maxi piano da oltre 200 miliardi di euro - previsti nelle sei 'missioni' - che dovrà ridisegnare l'Italia del futuro per trarla fuori dalle secche della spaventosa crisi innescata dal Covid.

Con 442 voti a favore, 19 contrari e 51 astenuti la Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni di Draghi. In corso (qui potrete seguire la diretta tv), l'intervento del presidente del consiglio in Senato: anche a Palazzo Madama al termine del dibattito la votazione.

La replica di Draghi alla Camera

Questa mattina nella sua replica davanti ai deputati, Draghi ha sottolineato che il Pnrr "permette investimenti che sarebbero stati impossibili e impensabili fino a pochi giorni fa. Tutto il piano è un investimento sul futuro e sulle nuove generazioni".

Governance. Il premier ha parlato anche della governance: "La vera sfida non appena il piano viene consegnato è di trovare un modo di attuazione dove le amministrazioni locali e il governo centrale, che sono chiamati a mole di interventi, trovino uno schema di governo del piano".

Parlamento. C'è un passaggio importante sul ruolo del Parlamento: "Voglio ribadire il profondo rispetto che il Governo ed io abbiamo per il Parlamento: i tempi erano ristretti. La scadenza del 30 aprile non è mediatica come si è detto. E' che se si arriva prima si accede ai fondi prima". Poi chiarisce: "Il dialogo non è finito qui. L'interlocuzione è fondamentale ora, lo sarà ancora di piùnei mesi a venire".

Superbonus. Rispondendo ad alcune domande emerse nel corso del dibattito, Draghi accenna a superbonus ed ecobonus: "Molti di voi hanno chiesto garanzie relativamente al superbonus. Ribadisco che per questa misura, tra Pnrr e Fondo complementare, sono previsti oltre 18 miliardi, le stesse risorse stanziate dal precedente governo. Per il futuro ci impegnamo a inserire nel Disegno di Legge di bilancio per il 2022 una proroga dell'ecobonus per il 2023, tenendo conto dei dati relativi alla sua applicazione nel 2021. Già con un dl a maggio, interveniamo con delle importanti semplificazioni per agevolare la sua effettiva fruizione".

Fisco. "La riforma fiscale è tra le azioni chiave per dare risposta alle debolezze strutturali del Paese. Per riformare il sistema fiscale è auspicabile una ampia condivisione politica. Il Governo si è impegnato a presentare una legge delega entro il 31 luglio 2021. Il Parlamento sarà pienamente coinvolto e svolgerà un ruolo di primo piano".

Banda larga. "Il Governo intende stanziare 6,31 miliardi per le reti ultraveloci, la banda larga e il 5G. L'obiettivo è portare entro il 2026 reti a banda ultralarga ovunque senza distinzioni territoriali ed economiche".

Cifre. Il premier ha anche snocciolato una serie di cifre: dai 6,3 miliardi per la rete ultraveloce, agli 82 miliardi per il Sud, al 40% delle risorse da affidare agli enti locali.

L'attacco di Giorgia Meloni

Durissima la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, che lamenta un voto 'a scatola chiusa': "Perchè, presidente Fico, la democrazia parlamentare non si può invocare solo per giustificare giochi di palazzo. Il Parlamento su questo piano è stato ignorato, verrebbe da dire deriso".

Il discorso di lunedì

La giornata di ieri a Montecitorio era stata incentrata sulle comunicazioni di Draghi che ha illustrato i punti costitutivi del Recovery (qui potete rivivere i punti salienti del discorso). Un discorso, quello del premier, appassionato: "Ritardi e miopi visioni di parte peseranno sulle nostre vite. In gioco c'è la nostra credibilità".