Roma, 26 aprile 2021 - Il premier Mario Daghi tra oggi e domani illustrerà in Parlamento il Recovery Plan - il maxi piano per disegnare l'Italia del futuro e farla uscire dall'emergenza Coronavirus. Oggi alle 16 infatti sono previste alla Camera le comunicazioni di Draghi sul Recovery, trasmesso ieri al Parlamento, mentre domani (alle 15) sono in calendario quelle al Senato. Al termine del dibattito il voto in entrambi i rami del Parlamento. Palazzo Chigi parla di "un intervento epocale per riparare i danni economici e sociali della crisi pandemica". L'impatto sul Pil fino al 2026 è stimato in 16 punti, che salgono a 24 per il Sud. Timing serrato per le riforme, a partire dalle semplificazioni. Il Recovery plan si organizza in sei missioni.

1) Digitalizzazione e innovazione

La prima missione, "Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura", stanzia complessivamente 49,2 miliardi - di cui 40,7 miliardi dal Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza e 8,5 miliardi dal Fondo. "I suoi obiettivi - spiega Palazzo Chigi - sono promuovere la trasformazione digitale del Paese, sostenere l'innovazione del sistema produttivo, e investire in due settori chiave per l'Italia, turismo e cultura. Gli investimenti previsti nel piano assicurano la fornitura di banda ultra-larga e connessioni veloci in tutto il Paese. In particolare, portano la connettività a 1 Gbps in rete fissa a circa 8,5 milioni di famiglie e a 9.000 edifici scolastici che ancora ne sono privi, e assicurano connettività adeguata ai 12.000 punti di erogazione del Servizio Sanitario Nazionale". Oltre 6 miliardi per la cultura.

2) Rivoluzione Verde

La seconda missione, “Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica”, stanzia complessivamente 68,6 miliardi – di cui 59,3 miliardi dal Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza e 9,3 miliardi dal Fondo. I suoi obiettivi sono migliorare la sostenibilità e la resilienza del sistema economico e assicurare una transizione ambientale equa e inclusiva.

3) Infrastrutture

La terza missione, “Infrastrutture per una Mobilità Sostenibile”, stanzia complessivamente 31,4 miliardi – di cui 25,1 miliardi dal Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza e 6,3 miliardi dal Fondo. "Il suo obiettivo primario è lo sviluppo razionale di un’infrastruttura di trasporto moderna, sostenibile e estesa a tutte le aree del Paese".

4) Istruzione e ricerca

La quarta missione, “Istruzione e Ricerca”, stanzia 31,9 miliardi di euro – di cui 30,9 miliardi dal Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza e 1 miliardo dal Fondo. "Il suo obiettivo è rafforzare il sistema educativo, le competenze digitali e tecnico-scientifiche, la ricerca e il trasferimento tecnologico".

5) Inclusione e coesione

La quinta missione, “Inclusione e Coesione”, stanzia 22,4 miliardi – di cui 19,8 miliardi dal Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza e 2,6 miliardi dal Fondo. Obiettivo "è facilitare la partecipazione al mercato del lavoro, anche attraverso la formazione, rafforzare le politiche attive del lavoro e favorire l’inclusione sociale".

6) Salute

La sesta missione, “Salute”, prevede 18,5 miliardi, di cui 15,6 miliardi dal Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza e 2,9 miliardi dal Fondo e ha come obiettivo quello di "rafforzare la prevenzione e i servizi sanitari sul territorio, modernizzare e digitalizzare il sistema sanitario e garantire equità di accesso alle cure".