Roma, 23 aprile 202 - Rush finale per la messa a punto del Recovery plan, con il Consiglio dei ministri convocato per domattina alle 10 sul Pnrr (Piano nazionale di Ripresa e Resilienza), che mette nero su bianco la strategia del nostro Paese per spendere i 191,5 miliardi in arrivo dal Recovery fund. Il piano deve essere inviato all'Europa entro il 30 aprile. Secondo il premier Mario Draghi "l'Italia deve combinare immaginazione e creatività a capacità progettuale e concretezza" per "vincere questa sfida e consegnare alle prossime generazioni un Paese più moderno, all'interno di un'Europa più forte e solidale". In breve: sei missioni, quattro grandi riforme, tre priorità trasversali (di sostegno a giovani, donne, Sud).

Alcune anticipazioni sui contenuti sono trapelate da una bozza in circolazione in queste ore. Il piano è composto di 318 pagine e "comprende un ambizioso progetto di riforme" che secondo Draghi è "parte di una più ampia e ambiziosa strategia per l'ammodernamento del Paese" con "quattro importanti riforme di contesto: Pubblica amministrazione, giustizia, semplificazione della legislazione e promozione della concorrenza". Nella premessa della bozza il premier spiega che la stima dell'impatto del piano sul Pil "sarà nel 2026 di almeno 3,6% più alto rispetto all'andamento tendenziale", mentre "la supervisione politica del piano è affidata a un comitato istituito presso la Presidenza del Consiglio a cui partecipano i ministri competenti", spiega Draghi nella premessa della bozza.

La bozza del Pnrr e chi coordina

Il testo, non ancora definitivo, prevede che il 40% delle risorse vadano al Sud, il 38% a progetti "Verdi" e il 25% a progetti digitali. La "supervisione politica" del piano spetterà a Palazzo Chigi, con un comitato con i ministri competenti e una cabina di regia cui parteciperanno anche enti locali e parti sociali. Al ministero dell'Economia andrà il coordinamento del piano, le amministrazioni locali saranno responsabili dell'attuazione delle singole opere, col supporto di task force.

Le quattro riforme e i decreti

Le riforme previste riguardano la Pubblica amministrazione, la giustizia, la concorrenza e le semplificazioni. La Pubblica amministrazione dovrà essere più digitale, snella e accessibile. La giustizia sarà meno lenta, con riforme del processo civile e penale, del Csm, della giustizia tributaria. A luglio arriverà un ddl per spingere la concorrenza, con più gare anche per gli appalti pubblici. E dopo l'invio del Pnrr all'Europa arriveranno anche un decreto per le semplificazioni, con l'introduzione di una speciale "VIA statale" per le opere del Pnrr, semplificazioni delle norme e dei controlli. Riforme di "accompagnamento" sono considerate quelle del fisco e degli ammortizzatori sociali.

Le sei missioni del Pnrr

1 - digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura

2 - rivoluzione verde e transizione ecologica

3 - infrastrutture per una mobilità sostenibile

4 - istruzione e ricerca

5 - inclusione e coesione

6 - salute.

Gli investimenti

Tra gli investimenti è prevista la realizzazione di 228mila nuovi posti per asili, 900 palestre e 1000 mense a scuola. Numerose le opere infrastrutturali, incluso l'obiettivo di tagliare le ore di viaggio in treno da Nord a Sud ma anche da Est a Ovest dell'Italia, con lo stanziamento di circa 25 miliardi. Tra gli interventi per la sanità è previsto un Centro di eccellenza per le epidemie. Per il turismo si punta sul sostegno alle imprese degli under 35 e un hub del turismo digitale. Un intervento ad hoc è previsto per la città di Roma, con 500 milioni per monumenti e periferie.